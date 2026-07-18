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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

تامین ۶۰۰تن بذر گندم استاندارد در استان سمنان؛ خودکفایی و امنیت غذایی

تامین ۶۰۰تن بذر گندم استاندارد در استان سمنان؛ خودکفایی و امنیت غذایی

سمنان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین بالغ بر ۶۰۰ تن بذر گندم استاندارد در استان خبر داد و گفت: این اقدام گامی به سوی خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی استان سمنان از خرید ۶۰۰ تن بذر گندم مادری و گواهی شده در استان خبر داد و بیان کرد: این اقدام با رویکرد تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی انجام گرفته است.

وی افزایش کیفیت تولید محصولات راهبردی را مهمترین اصل در خرید بذر برشمرد و ادامه داد: تضمین دسترسی کشاورزان به بذرهای استاندارد و باکیفیت در دستور کار است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان توضیح داد: بذرهای خریداری‌شده شامل ارقام منتخب «میهن»، «دانش»، «حیران» و «برزگر» است که از طریق خرید مستقیم از کشاورزان طرف قرارداد و همزمان با فصل برداشت، تحت نظارت دقیق کارشناسان فنی و با رعایت کامل استانداردهای کنترل کیفی تأمین شدند.

خدابخشی یادآور شد: این بذرها هم‌اکنون در مراحل بوجاری، فرآوری و آماده‌سازی قرار دارند تا پس از اخذ تأییدیه‌های لازم، در زمان مناسب و مطابق با نیاز بخش کشاورزی استان بین بهره‌برداران توزیع شوند.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از بذرهای گواهی‌شده در افزایش عملکرد مزارع، تصریح کرد: تأمین بذرهای استاندارد علاوه بر ارتقای کیفیت تولید گندم، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تحقق امنیت غذایی دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان همچنین از همکاری کشاورزان طرف قرارداد در تولید بذرهای استاندارد قدردانی کرد و افزود: مشارکت بهره‌برداران در این فرآیند، ضمن افزایش درآمد آنان، زمینه‌ساز تولید محصولی باکیفیت‌تر و تقویت خودکفایی استان در حوزه تأمین بذر خواهد بود.

کد مطلب 6891261

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