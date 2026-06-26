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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

سقوط مرگبار کوهنورد مشهدی در شکاف یخچال علم‌کوه

سقوط مرگبار کوهنورد مشهدی در شکاف یخچال علم‌کوه

کلاردشت- رئیس جمعیت هلال‌احمر کلاردشت از جان باختن یک کوهنورد ۵۳ ساله اهل مشهد بر اثر سقوط در شکاف عمیق یخچال علم‌کوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عسگرزاده اظهار کرد: یک کوهنورد ۵۳ ساله که عضو گروه کوهنوردی پامیر مشهد بود، پس از گم کردن مسیر در محدوده «تنگه گلو» در منطقه علم‌کوه، به داخل یکی از شکاف‌های عمیق یخچال طبیعی سقوط کرد و جان باخت.

وی افزود: شرایط بسیار دشوار جغرافیایی منطقه و همچنین جریان شدید آب در زیر یخچال، عملیات دسترسی و انتقال پیکر این کوهنورد را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کلاردشت تصریح کرد: بر اساس بررسی تیم‌های امدادی، جریان آب زیر یخچال پیکر این فرد را به اعماق منتقل کرده و در حال حاضر امکان بازیابی آن وجود ندارد.

وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در برنامه‌های کوهنوردی، از کوهنوردان خواست پیش از صعود به مناطق مرتفع، ضمن آگاهی از شرایط مسیر، از تجهیزات مناسب و راهنمایان مجرب استفاده کنند.

کد مطلب 6871486

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