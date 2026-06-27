به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع آتشسوزی در بخشهایی از منطقه حفاظتشده بدیل و خائیز بهبهان، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، ساعت دو بامداد امروز شنبه ۶ تیرماه، طی تماسهای جداگانه با فرماندار بهبهان، مدیرکل مدیریت بحران استان و مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان، بر بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای مهار آتش تأکید کرد.
استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات اطفای حریق، خواستار بهرهگیری از ظرفیت شرکتها و صنایع مستقر در منطقه برای پشتیبانی از عملیات مهار آتش و کاهش خسارات ناشی از این حادثه شد.
موالیزاده همچنین با صدور دستور حضور میدانی مدیرکل مدیریت بحران استان و مدیرعامل جمعیت هلالاحمر در محل حادثه، بر مدیریت، هماهنگی و نظارت مستقیم بر روند عملیات اطفای حریق تأکید کرد.
بر اساس گزارشهای اولیه، آتشسوزی از ساعاتی پیش در مراتع و ارتفاعات منطقه حفاظتشده بدیل و خائیز بهبهان آغاز شده و به دلیل وزش باد و صعبالعبور بودن مسیرهای دسترسی، دامنه حریق در حال گسترش است.
در حال حاضر نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، بسیج، تیمهای خط آتش، کوهنوردان و اهالی بومی منطقه با همکاری دستگاههای امدادی در تلاش برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن هستند.
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