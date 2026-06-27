  1. استانها
  2. خوزستان
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

آتش‌سوزی خائیز تا حد زیادی تحت کنترل است

آتش‌سوزی خائیز تا حد زیادی تحت کنترل است

بهبهان - مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: آتش‌سوزی منطقه خائیز که از شب گذشته آغاز شده با تلاش نیروهای عملیاتی تا حد زیادی تحت کنترل قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این آتش‌سوزی از ساعت ۲۰ شب گذشته در محدوده تنگه بالنگستان آغاز شد و به دلیل شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی منطقه و وزش باد، به سرعت تا حوالی روستای پشکر گسترش یافت، به طوری که طول خط آتش به حدود ۹ کیلومتر رسید.

وی افزود: با حضور به موقع نیروهای محیط زیست و همراهی سایر دستگاه‌ها، عملیات مهار آتش از ساعات اولیه آغاز شد و با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، در حال حاضر گستره آتش‌سوزی به محدوده تنگه چهارتنگون کاهش یافته و تا حد زیادی تحت کنترل قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به شرایط سخت منطقه تصریح کرد: شیب تند، صخره‌ای و صعب‌العبور بودن مسیرهای دسترسی، عملیات اطفای حریق را با دشواری‌های جدی مواجه کرده و همین موضوع ضرورت استفاده از امکانات هوایی را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: طی هماهنگی‌های لازم با ستاد مدیریت بحران استان و استانداری خوزستان، با دستور استاندار، اعزام بالگرد برای تسریع در عملیات مهار آتش‌سوزی و پشتیبانی از نیروهای زمینی انجام شده است.

اشرفی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در این عملیات گفت: در این اقدام میدانی، مدیران و نیروهای عملیاتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، اداره کل منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، مدیریت بحران، فرمانداری بهبهان، گروه‌های مردمی از جمله انجمن خط آتش بهبهان و سایر داوطلبان محلی حضور فعال و مؤثر دارند و عملیات به صورت هماهنگ در حال انجام است.

وی همچنین بر نقش نیروهای مردمی در کنترل بحران تأکید کرد و افزود: حضور داوطلبانه و مسئولانه مردم و فعالان محیط زیست در کنار نیروهای تخصصی، نقش بسزایی در کنترل و محدودسازی آتش‌سوزی داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: از شب گذشته تاکنون، پشتیبانی کامل شامل تأمین آب، غذا، تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیروها در چند محور عملیاتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام شده و این روند تا مهار کامل آتش ادامه خواهد داشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از دستگاه‌های مشارکت‌کننده و نیروهای مردمی عنوان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.

کد مطلب 6872257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها