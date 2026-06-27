به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این آتشسوزی از ساعت ۲۰ شب گذشته در محدوده تنگه بالنگستان آغاز شد و به دلیل شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی منطقه و وزش باد، به سرعت تا حوالی روستای پشکر گسترش یافت، به طوری که طول خط آتش به حدود ۹ کیلومتر رسید.
وی افزود: با حضور به موقع نیروهای محیط زیست و همراهی سایر دستگاهها، عملیات مهار آتش از ساعات اولیه آغاز شد و با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، در حال حاضر گستره آتشسوزی به محدوده تنگه چهارتنگون کاهش یافته و تا حد زیادی تحت کنترل قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به شرایط سخت منطقه تصریح کرد: شیب تند، صخرهای و صعبالعبور بودن مسیرهای دسترسی، عملیات اطفای حریق را با دشواریهای جدی مواجه کرده و همین موضوع ضرورت استفاده از امکانات هوایی را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: طی هماهنگیهای لازم با ستاد مدیریت بحران استان و استانداری خوزستان، با دستور استاندار، اعزام بالگرد برای تسریع در عملیات مهار آتشسوزی و پشتیبانی از نیروهای زمینی انجام شده است.
اشرفی با اشاره به مشارکت دستگاههای مختلف در این عملیات گفت: در این اقدام میدانی، مدیران و نیروهای عملیاتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، اداره کل منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، مدیریت بحران، فرمانداری بهبهان، گروههای مردمی از جمله انجمن خط آتش بهبهان و سایر داوطلبان محلی حضور فعال و مؤثر دارند و عملیات به صورت هماهنگ در حال انجام است.
وی همچنین بر نقش نیروهای مردمی در کنترل بحران تأکید کرد و افزود: حضور داوطلبانه و مسئولانه مردم و فعالان محیط زیست در کنار نیروهای تخصصی، نقش بسزایی در کنترل و محدودسازی آتشسوزی داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: از شب گذشته تاکنون، پشتیبانی کامل شامل تأمین آب، غذا، تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیروها در چند محور عملیاتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام شده و این روند تا مهار کامل آتش ادامه خواهد داشت.
وی در پایان ضمن قدردانی از دستگاههای مشارکتکننده و نیروهای مردمی عنوان کرد: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی در عرصههای طبیعی، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
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