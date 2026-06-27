آتش بدیل مهار شد؛ یک نیروی مردمی جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی شامگاه امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: عملیات اطفای حریق در منطقه بدیل بهبهان تقریبا به طور کامل انجام شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای مردمی، کوهنوردان و دوستداران محیط زیست در مهار این آتش‌سوزی افزود: مشارکت مردمی در چنین حوادثی بسیار ارزشمند است اما لازم است این حضور با رعایت کامل نکات ایمنی و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: پایش مستمر منطقه به منظور جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در حال انجام است و نیروهای اداره حفاظت محیط زیست بهبهان تا دو تا سه روز آینده در منطقه حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به جان باختن یکی از نیروهای مردمی همزمان با وقوع این آتش‌سوزی بیان کرد: مرحوم «تقی چنگلوایی» از اهالی روستای قالند و از علاقه‌مندان و حامیان فعال محیط زیست منطقه، در جریان مشارکت داوطلبانه برای مهار آتش جان خود را از دست داد.

اشرفی ادامه داد: این فرد با احساس مسئولیت و همراهی با نیروهای مردمی و طبیعت‌دوستان برای خاموش کردن آتش به ارتفاعات صعب‌العبور منطقه عزیمت کرده بود که در حین عملیات اطفای حریق دچار حادثه شد.

وی ضمن ابراز تاسف از این ضایعه عنوان کرد: مرحوم چنگلوایی از چهره‌های شناخته شده در میان دوستداران طبیعت منطقه بود و فقدان وی موجب تاثر عمیق جامعه محلی و فعالان محیط زیست شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در منطقه بدیل بهبهان از ساعت ۲۰ شب گذشته در محدوده تنگه بالنگستان آغاز شد و به دلیل شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی منطقه و وزش باد، به سرعت تا حوالی روستای پشکر گسترش یافت، به طوری که طول خط آتش به حدود ۹ کیلومتر رسید.