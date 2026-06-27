افزایش هزینه تولید پس ازجنگ؛ فصل ایران «سلمان فارسی» چه نبردهایی دارد؟

حسین طاهری تهیه‌کننده سریال «سلمان فارسی» درباره آخرین وضعیت تولید این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عوامل سریال مشغول و کارگاه‌های تولید نیز فعال‌ هستند، در فاصله ای که فیلمبرداری متوقف شده بود نیز کارهای مختلفی از جمله تدوین، نگارش فیلمنامه بخش حجاز و سایر امور مرتبط در حال پیگیری بود.

وی افزود: آقای میرباقری تلاش کرد از فرصت ایجادشده در دوران جنگ استفاده کند و برنامه‌هایی را که از قبل در نظر داشت، در این بازه زمانی به انجام برساند. بنابراین بخش‌های آماده‌شده دوباره تدوین و بازتدوین شد و همزمان نگارش بخش حجاز نیز با برگزاری جلسات متعدد با گروه نویسندگان، گفتگو درباره محورها، بازنویسی‌ها و بهره‌گیری از پژوهش‌ها ادامه پیدا کرد.

وی درباره افزایش هزینه‌های تولید در سال جدید و پس از جنگ نیز گفت: هنر ما این است که این کشتی را با مدیریت صحیح به مقصد برسانیم. طبیعتاً کشور و سازمان با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، اما آقای میرباقری همکاری بسیار خوبی دارند تا بتوانیم متناسب با شرایط موجود، پروژه را پیش ببریم. در مقابل نیز سازمان به مدیریت و کارگردانی این پروژه اعتماد دارد.

تهیه‌کننده «سلمان فارسی» با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار کرد: در حوزه ساخت‌وساز، قیمت برخی اقلام مانند آهن نسبت به قبل از جنگ بیش از ۲ یا ۲ و نیم برابر شده است. این افزایش هزینه‌ها به طور طبیعی بر روند تولید سایه می‌اندازد و همواره یکی از دغدغه‌های ما این است که بتوانیم با وجود این شرایط، این پروژه عظیم و ارزشمند فرهنگی را بدون کاهش کیفیت و با سرعت مناسب به سرانجام برسانیم.

وی درباره بازیگران ادامه داد: تا پایان بخش ایران، همان بازیگران قبلی در پروژه حضور دارند، اما برای بخش حجاز امسال انتخاب بازیگران جدید انجام خواهد شد که جزئیات آن در زمان مناسب اعلام می‌شود.

طاهری در پایان درباره لوکیشن‌های مرحله جدید فیلمبرداری گفت: نخستین لوکیشن شهرک غزالی و کاخ پدری حضرت سلمان، خواهد بود. پس از آن، فیلمبرداری در لوکیشن آبسرد که کاخ‌های آن در حال آماده‌سازی است انجام می‌شود و سپس دوباره به شهرک غزالی بازمی‌گردیم. همچنین امسال صحنه‌های مربوط به جنگ‌های بهرام چوبین و خسرو پرویز و نبرد سپاه ایران و روم نیز فیلمبرداری خواهد شد که از بخش‌های عظیم این مجموعه به شمار می‌رود.