آغاز ساخت دکورهای آخرین فصل «سلمان فارسی»؛ پخش از سال آینده قطعی است

حسین طاهری تهیهکننده سریال «سلمان فارسی» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تولید این سریال بیان کرد: مرحله ساختوساز لوکیشنهای مربوط به فصل بعدی سریال که در دوره حجاز روایت خواهد شد، آغاز شده و مقدمات آن فراهم است. پیشبینی میکنیم فیلمبرداری این فصل در تابستان سال آینده در امتداد فیلمبرداری بخش ایران آغاز شود.
وی در ادامه درباره بخشهای در دست فیلمبرداریِ مربوط به فصل ایران سریال افزود: فعلاً در خانه پدری شخصیت بودخشان یعنی پدر سلمان فارسی در حال تصویربرداری هستیم که حسام منظور نقش او را ایفا میکند. در این بخشها حسام منظور، لاله اسکندری و الهام کردا بازی میکنند.
تهیهکننده «سلمان فارسی» درباره زمان پخش سریال نیز گفت: سریال از پایان تابستان یا اوایل پاییز سال آینده حتماً روی آنتن خواهد رفت.
طاهری در پاسخ به پرسشی درباره دکورهای سریال و اینکه برخی کارگردانان معتقد هستند بیشتر لوکیشنهای شهرک غزالی در اختیار این سریال است، توضیح داد: اینگونه نیست و سریال «سلمان فارسی» به اقتضای لوکیشن هایی که تعریف میشود و صداوسیما هم اجازه میدهد، پیش میرود. ما ۲ راه داشتیم که یا لوکیشن ها را در شهرک بسازیم و یا مثل سریالهای «مختارنامه» و دیگر آثاری که بیرون از شهرک بودهاند، کار کنیم که طبیعتاً از آن لوکیشن ها دیگر اثری هم باقی نمانده است. واقعیت این است در شهرک غزالی لوکیشنی نبود که بقیه بخواهند از آن استفاده کنند و بهترین آن بخشهای لاله زار است.
وی در پایان با اشاره به لوکیشنهای ماندگار «سلمان فارسی» اظهار کرد: در حال حاضر بنای ماندگار یک دوره خاص ساسانی به یادگار مانده است تا آیندگان بتوانند از این معماری بهره بگیرند و در آن فیلم و سریال بسازند.
