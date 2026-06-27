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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی ON

هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی ON

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، مکمل ورزشی با نشان تجاری ON فاقد هرگونه مجوز از این سازمان بوده و از مردم خواست از خرید فرآورده‌های سلامت‌محور از مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: محصول مکمل ورزشی با نشان تجاری ON (Optimum Nutrition Whey Protein) فاقد هرگونه مجوز از اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو است.

این موضوع در پی بررسی شکایت ثبت‌شده درباره تقلبی بودن این محصول اعلام شده و مراتب برای بررسی و پیگیری به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است.

با توجه به اینکه این فرآورده از مسیرهای غیرمجاز تهیه و عرضه شده است، اعلام نظر درباره کیفیت آن فاقد وجاهت بوده و ملاک، نداشتن مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو توصیه کرد شهروندان برای حفظ سلامت خود، مکمل‌های ورزشی را تنها از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کرده و برای اطمینان از اصالت فرآورده‌ها، کد رهگیری آن‌ها را از سامانه تی‌تک استعلام کنند.

کد مطلب 6872029
حبیب احسنی پور

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