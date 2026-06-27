هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی ON

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: محصول مکمل ورزشی با نشان تجاری ON (Optimum Nutrition Whey Protein) فاقد هرگونه مجوز از اداره کل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو است.
این موضوع در پی بررسی شکایت ثبتشده درباره تقلبی بودن این محصول اعلام شده و مراتب برای بررسی و پیگیری به مراجع ذیربط ابلاغ شده است.
با توجه به اینکه این فرآورده از مسیرهای غیرمجاز تهیه و عرضه شده است، اعلام نظر درباره کیفیت آن فاقد وجاهت بوده و ملاک، نداشتن مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو توصیه کرد شهروندان برای حفظ سلامت خود، مکملهای ورزشی را تنها از داروخانهها و مراکز مجاز تهیه کرده و برای اطمینان از اصالت فرآوردهها، کد رهگیری آنها را از سامانه تیتک استعلام کنند.
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