به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، مشاور شهردار تهران و مسئول قرارگاه زنان و خانواده ستاد بدرقه«آقای شهید ایران» شهرداری تهران، در نشست آنلاین با معاونان و مدیران مناطق ۲۲گانه این مرکز، با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع پیکررهبر شهید، اظهار کرد: شهر تهران در روزهای آینده میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای اجتماعی و مردمی خواهد بود و همه بخش‌های مدیریت شهری برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های حوزه زنان و خانواده باید در خدمت این مأموریت بزرگ قرار بگیرد؛ انتظار می‌رود مدیران مناطق، علاوه بر بهره‌گیری از تمامی امکانات و زیرساخت‌های موجود، ظرفیت گروه‌های مردمی، جهادی، مشارکتی و شبکه‌های محلی را نیز برای خدمت‌رسانی به‌کار بگیرند.

مشاور شهردار تهران با اشاره به مسئولیت‌های مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در ایام برگزاری مراسم، گفت: دو مأموریت اصلی حوزه زنان و خانواده شامل تأمین و ساماندهی اسکان و پذیرایی ویژه بانوان زائر و همچنین ارائه خدمات مادر و کودک در مسیرهای حضور زائران و شرکت‌کنندگان است.

اردبیلی با اشاره به استفاده از بوستان‌های ویژه بانوان، مراکز شهربانو، شهردخت و سایر زیرساخت‌های اختصاصی حوزه زنان خاطرنشان کرد: این فضاها به‌عنوان مراکز ارائه خدمات ویژه به زنان و دختران در نظر گرفته شده‌اند و تلاش بر آن است تا محیطی امن، آرام و متناسب با نیازهای بانوان فراهم شود.

وی ادامه داد: در این راستا، کمیته‌های تخصصی مختلفی شامل زیرساخت، پشتیبانی، گروه‌های مردمی و داوطلب، خدمات مادر و کودک، خدمات سلامت و پشتیبانی، رسانه و امنیت تشکیل شده‌اند تا هماهنگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب صورت بگیرد.

مسئول قرارگاه زنان و خانواده ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» شهرداری تهران با اشاره به اهمیت خدمات مادر و کودک گفت: این خدمات صرفاً محدود به امکانات رفاهی نیست، بلکه رویکرد اصلی ما، ارائه خدمات سلامت‌محور و پیشگیرانه برای حفظ سلامت مادران، کودکان و بانوان حاضر در مراسم است.

وی افزود: در طول مسیرهای پیش‌بینی‌شده و همچنین در محدوده‌های محل برگزاری مراسم، فضاهایی برای ارائه خدمات مادر و کودک با همکاری مناطق، مجموعه‌های مردمی و خیرین پیش‌بینی شده است تا بانوان بتوانند در شرایط مناسب از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.

اردبیلی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به شرایط جوی و ازدحام جمعیت، گفت: پیشگیری از مشکلات ناشی از گرما و حفظ سلامت بانوان و کودکان از مهم‌ترین اولویت‌های ما است و به همین منظور آموزش‌های لازم و تمهیدات مورد نیاز برای نیروهای خدمت‌رسان نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اولویت قطعی در اسکان و ارائه خدمات، زنان، دختران و خانواده‌های دارای کودک هستند و همه ظرفیت‌های حوزه زنان و خانواده شهرداری تهران در این مسیر به‌کار گرفته خواهد شد تا خدمات شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه شود.