بدوی: ۵۵۰۰ پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو در گیلان صادر شد

سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: در حال حاضر حدود دوازده هزار نفر از مشاورین املاک و خودروی گیلان پروانه کسب تخصصی این رسته را دارند و تاکنون برای بیش از پنج هزار و پانصد نفر، پروانه تخصصی املاک صادر گردیده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تعداد پروانه‌های تخصصی املاک و خودرو به بیش از ۶۵۰ پرونده رسیده است، افزود: این پروانه‌ها مجوزی رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب می‌شود که به مشاوران املاک و خودرو اجازه می‌دهد به صورت قانونی و تخصصی در زمینه خرید، فروش، اجاره و رهن املاک فعالیت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با اشاره به فرآیند صدور این پروانه‌ها، تصریح کرد: پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت در آزمون تخصصی صادر می‌شود و نشان‌دهنده صلاحیت حرفه‌ای مشاوران این حوزه است.

بدوی در ادامه به تفکیک سطوح این پروانه‌ها اشاره کرد و گفت: پروانه‌های تخصصی در دو سطح «درجه یک» و «درجه دو» صادر می‌شود که مشاوران دارای درجه یک، مجاز به تنظیم همه انواع قراردادها هستند و مشاوران درجه دو، مجاز به تنظیم معاملات تا سقفی مشخص می‌باشند.

وی در پایان تأکید کرد: اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو، منوط به داشتن دو مجوز همزمان است؛ نخست پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و دوم پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که این امر، نظارت بر فعالیت این صنف را دوچندان می‌کند.