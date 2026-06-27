فولاد خوزستان استارت فصل جدید را در تهران زد

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد خوزستان پس از پشت سر گذاشتن فصلی پر فراز و نشیب و ثبت روندی رو به رشد با هدایت حمید مطهری در نیم‌فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر، اکنون وارد مرحله آماده‌سازی پیش‌فصل شده است.

این تیم در شرایطی تمرینات خود را آغاز می‌کند که در فصل گذشته توانست به جمع هشت تیم برتر جام حذفی نیز صعود کند و حالا با هدف حضوری قدرتمند در فصل جدید، برنامه‌های آماده‌سازی خود را کلید زده است.

همزمان با آغاز تمرینات، روند تقویت و تکمیل نفرات تیم نیز با هماهنگی کادر فنی در حال انجام است تا فولاد با ترکیبی آماده‌تر پا به رقابت‌های فصل آینده بگذارد.

باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرده است اخبار تکمیلی درباره برنامه‌های آماده‌سازی و فعالیت‌های نقل و انتقالاتی متعاقباً از طریق رسانه رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.