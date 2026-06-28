خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامیصفت: پاس همدان به قصهای تکراری برای فوتبال این شهر تبدیل شده است؛ قصهای که هر فصل با وعدههای تازه آغاز میشود اما در پایان، چیزی جز حاشیه، بیثباتی مدیریتی و نتایج ضعیف برای فوتبال همدان به همراه ندارد.
تیمی که زمانی یکی از نامهای بزرگ فوتبال ایران به شمار میرفت و حتی افتخار قهرمانی در آسیا را در کارنامه خود داشت، امروز در شرایطی قرار گرفته که هوادارانش نگران سقوط آن به لیگ دسته سوم فوتبال کشور هستند؛ سقوطی که بدون تردید یکی از تلخترین وقایع تاریخ این باشگاه ریشهدار خواهد بود، هرچند که این ننگ در پیشانی فوتبال همدان ثبت شد و مسئولان دوباره زحمت خرید امتیاز لیگ دسته دومی را کشیدند!
در سالهای اخیر بارها وعدههایی برای سامان دادن به وضعیت مدیریتی و مالی پاس همدان داده شده اما در عمل کمتر نشانی از ثبات و برنامهریزی بلندمدت برای باشگاه دیده شده است.
پاس تیمی با دهها صاحب اما گاهی بیصاحب
پاس همدان شاید از معدود تیمهایی باشد که به ظاهر صاحبان بسیاری دارد؛ از استاندار و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گرفته تا مدیرکل ورزش و جوانان استان، با این حال در بزنگاههای حساس، گاه چنان بیصاحب به نظر میرسد که هیچ نهادی مسئولیت وضعیت آن را بر عهده نمیگیرد.
در ابتدای فصل جاری نیز بار دیگر وعدههایی برای ساماندهی این باشگاه قدیمی مطرح شد و استاندار همدان از تشکیل هیئت مدیرهای قوی و جذب اسپانسری توانمند برای پاس خبر داد و نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی نیز وعدههایی برای حمایت کامل خود از این تیم دادند.
در همان مقطع چندین جلسه نیز در استانداری همدان برای بررسی وضعیت پاس برگزار شد و انتظار میرفت تصمیماتی اساسی برای آینده این تیم اتخاذ شود؛ تصمیماتی که بتواند پاس را از شرایط پرابهام سالهای گذشته خارج کند. اما در نهایت، همان سناریوی تکراری سالهای قبل بار دیگر رقم خورد و سرنوشت تیم به تصمیمهایی گره خورد که خارج از استان گرفته میشد.
واگذاری جنجالی و نتایجی که پاس را به قعر جدول رساند
در شرایطی که انتظار میرفت مدیریت و تصمیمگیری درباره پاس با محوریت مسئولان و ظرفیتهای استان همدان انجام شود، در نهایت کاظم اولیایی از تهران برای این تیم تصمیمگیری کرد و باشگاه با تصمیمی غیر کارشناسی، به بهرهبرداری واگذار شد. تصمیمی که اکنون و با گذشت هفتههای مختلف لیگ، نتایج آن بیش از پیش نمایان شده است.
پاس همدان در فصل جاری لیگ دسته دوم فوتبال کشور عملکردی ضعیف داشته و آمار و ارقام نیز گویای شرایط نامطلوب این تیم است. این تیم از ۲۴ دیدار انجام داده، ۱۳ شکست را تجربه کرده و بیشترین تعداد شکست در میان ۱۴ تیم حاضر در این گروه را داشته است.
از سوی دیگر خط دفاعی پاس نیز عملکرد قابل قبولی نداشته و در ۲۴ مسابقه، دروازه این تیم ۳۵ بار باز شده، آماری که پاس را در ردیف ضعیفترین خطوط دفاعی گروه قرار داده است.
ترکیب این آمارها نشان میدهد که پاس در فصل جاری یکی از ضعیفترین چهرههای خود در سالهای اخیر را به نمایش گذاشته است؛ نتایجی که نه تنها هواداران بلکه بسیاری از پیشکسوتان فوتبال همدان را نیز نگران کرده است.
در حالی که تنها چند هفته به پایان رقابتهای لیگ باقی مانده، شرایط جدول به گونهای است که هر یک امتیاز برای پاس حکم مرگ و زندگی را دارد.
بر اساس برنامه مسابقات، پاس همدان روز دوشنبه هشتم تیرماه در ورزشگاه شهید حاجیبابایی همدان میزبان تیم صدرنشین شاهین بندرعامری خواهد بود؛ دیداری حساس و نفسگیر که میتواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت این تیم داشته باشد.
شاهین بندرعامری یکی از تیمهای قدرتمند این فصل در لیگ دسته دوم به شمار میرود و صدرنشینی این تیم در جدول لیگ، کار شاگردان پاس را برای کسب امتیاز در این مسابقه دشوارتر میکند.
با این حال برای پاس همدان، این مسابقه تنها یک بازی معمولی نیست؛ بلکه دیداری است که ممکن است سرنوشت این تیم در لیگ دسته دوم را مشخص کند. شکست در این مسابقه میتواند خطر سقوط به لیگ دسته سوم فوتبال کشور را بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک کند.
مسئول وضعیت امروز پاس چه کسی است؟
با وجود گذشت هفتههای مختلف از رقابتهای لیگ، هنوز پاسخ روشنی برای پرسش اصلی فوتبالدوستان همدانی وجود ندارد؛ اینکه مسئول وضعیت امروز پاس چه کسی است؟ آیا مشکل از ساختار مدیریتی است؟ از واگذاریهای پرحاشیه؟ از نبود حمایت مالی پایدار؟ یا از دخالتهای متعدد در تصمیمگیریهای باشگاه؟
پاس همدان که روزگاری یکی از نامهای پرافتخار فوتبال ایران محسوب میشد، امروز در شرایطی قرار گرفته که آینده آن بیش از هر زمان دیگری مبهم به نظر میرسد.
اکنون چشم امید هواداران این تیم به بازیهای باقیمانده فصل است؛ دیدارهایی که شاید بتوانند آخرین فرصت پاس برای بقا در لیگ دسته دوم باشند، هرچند بسیاری معتقدند حتی در صورت بقا نیز بدون اصلاحات جدی در ساختار مدیریتی و برنامهریزی باشگاه، این چرخه تکراری همچنان ادامه خواهد داشت.
جایگاه پاس در قعر جدول لیگ دسته دوم نیست
حمید عابریمنصور مدیرعامل اسبق پاس همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی باشگاه پاس اظهار کرد: روزگاری پاس بعد از استقلال و پرسپولیس، قطب سوم فوتبال ایران محسوب میشد و این تیم عنوان آخرین قهرمانی فوتبال ایران در آسیا را نیز در کارنامه خود دارد، بنابراین زیبنده نیست تیمی با چنین تالار افتخاراتی امروز در انتهای جدول لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار داشته باشد.
وی افزود: واقعاً تلخ است تیمهایی که قدمتشان به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسد، امروز بالاتر از پاس قرار دارند و باشگاهی که قدمت آن به سال ۱۳۳۲ بازمیگردد در قعر جدول باشد، سقوط باشگاه پاس به قعر جدول لیگ دسته دوم نشان میدهد که برای یکی از قدیمیترین باشگاههای فوتبال کشور شرایطی بحرانی را ایجاد کردیم.
عابری منصور با اشاره به دلایل افت این تیم در سالهای اخیر گفت: متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات پاس نامشخص بودن وضعیت مالکیت این باشگاه است و همین مسئله باعث شده تعدد تصمیمگیری در تیم بسیار زیاد شود و هر فرد یا مجموعهای به نوعی در امور پاس دخالت کند.
وی ادامه داد: وقتی یک باشگاه ساختار مشخص مدیریتی نداشته باشد و هرکس بخواهد در آن تصمیمگیری کند، طبیعی است که نتیجهای جز بیثباتی و افت فنی در پی نخواهد داشت.
پاس جولانگاه سیاسیکاری شده است
مدیرعامل اسبق پاس همدان با انتقاد از ورود مسائل سیاسی به مدیریت باشگاه پاس بیان کرد: متاسفانه پاس در سالهای اخیر به جولانگاه افراد سیاسی و سیاسیکاری تبدیل شده و این موضوع بیشترین لطمه را به این تیم وارد کرده است.
وی افزود: وقتی نگاهها به یک باشگاه ورزشی، نگاه سیاسی باشد نه مدیریتی و تخصصی، نتیجه همین وضعیتی میشود که امروز در جدول لیگ مشاهده میکنیم.
مدیرعامل اسبق پاس همدان در ادامه با انتقاد از واگذاری این تیم به بهرهبردار تهرانی در ابتدای فصل گفت: سؤال اینجاست که چرا زور استاندار همدان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان به آقای کاظم اولیایی در تهران نرسید تا از همان ابتدا این واگذاری غیرکارشناسی انجام نشود.
وی تصریح کرد: آیا واقعاً استان همدان با این همه ظرفیت، توان مدیریت و هزینهکرد برای یک تیم لیگ دسته دومی را ندارد، این موضوع برای ورزش استان قابل تامل است.
عابریمنصور با اشاره به سوابق مدیریتی خود در این باشگاه عنوان کرد: بنده در سه مقطع مدیریت پاس را برعهده داشتم و در این مدت بیش از ۲۰ میلیارد تومان از جیب شخصی خودم برای این تیم هزینه کردم اما سؤال اینجاست که چرا نباید افراد بومی و دلسوز فوتبال همدان در مدیریت پاس حضور داشته باشند و ما ناچار شویم برای اداره تیم به سراغ افراد خارج از استان برویم.
تعیین تکلیف مالکیت پاس نخستین گام برای خروج از بحران است
مدیرعامل اسبق پاس همدان در ادامه به راهکارهای برونرفت این تیم از شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: نخستین گام برای نجات پاس در فصل آینده، تعیین تکلیف مالکیت این باشگاه است.
وی بیان کرد: استاندار همدان، آقایان صوفی و حاجیبابایی نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و همچنین علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند تا وضعیت مالکیت پاس برای فصل آینده مشخص شود.
عابریمنصور با اشاره به پیشینه واگذاری این تیم اظهار کرد: پاس به نام هشت هزار شهید استان همدان هبه شده است، بنابراین این سؤال مطرح میشود که چرا باید هر سال برای این تیم از تهران تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من باید مدیریت تیم از آقای اولیایی گرفته شود و یک هیئت مدیره قدرتمند مانند سالهای ابتدایی شکل بگیرد؛ هیئتی متشکل از استاندار، امام جمعه همدان و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی باشد تا این تیم دوباره به مسیر اصلی خود و روزهای اوج بازگردد.
امیدواری به بقا در لیگ دسته دوم
مدیرعامل اسبق پاس همدان در پایان گفت: امیدوارم در بازیهای باقیمانده این فصل، تیم پاس بتواند امتیازات لازم را کسب کند و حداقل از سقوط به لیگ دسته سوم جلوگیری شود تا در فصل آینده با تصمیمات بهتر و برنامهریزی دقیقتر، شرایط این تیم قدیمی و ریشهدار بهبود پیدا کند.
گفتنی است؛ پاس همدان امروز تنها یک تیم فوتبال نیست؛ بخشی از هویت ورزشی شهری است که سالها با نام این باشگاه در فوتبال ایران شناخته میشد. باشگاهی که زمانی افتخار قهرمانی در آسیا را برای فوتبال کشور به ارمغان آورد، حالا در شرایطی قرار گرفته که حتی بقا در لیگ دسته دوم نیز برایش به آرزویی دشوار تبدیل شده است.
آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم میآید، نبود یک مدیریت واحد، تصمیمگیریهای مقطعی و واگذاریهایی است که نه تنها از مشکلات این تیم گره باز نکرده، بلکه بر پیچیدگی وضعیت آن افزوده است. در چنین شرایطی، اگر مسئولان استان و متولیان ورزش همدان برای تعیین تکلیف مالکیت و ساختار مدیریتی این باشگاه چارهای اساسی نیندیشند، احتمال دارد قصه تلخ پاس همچنان در فصلهای آینده نیز تکرار شود.
اکنون که پاس در آستانه یکی از حساسترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته، انتظار میرود تصمیمگیران اصلی فوتبال استان با نگاهی فراتر از وعدهها و جلسات مقطعی، برای نجات این باشگاه ریشهدار اقدامی جدی و ماندگار انجام دهند؛ چرا که سقوط پاس تنها سقوط یک تیم نیست، بلکه زخمی تازه بر پیکر فوتبال همدان خواهد بود.
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