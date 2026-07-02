فولاد خوزستان قرارداد مدافع خود را ۲ فصل تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان، قرارداد محمد علی کاظمی، مدافع راست ۲۸ ساله فولاد را برای دو فصل دیگر تمدید کرد. این بازیکن که سابقه حضور در تیم‌های ذوب‌آهن، شهرخودرو، پیکان و فجرسپاسی را در کارنامه دارد، فصل گذشته با نظر کادر فنی به جمع قرمزپوشان اهوازی ملحق شد.

کاظمی در طول مسابقات لیگ برتر فصل گذشته ۱۴ بار پیراهن فولاد را بر تن کرد و توانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد. یکی از درخشان‌ترین لحظات حضور او در تیم، به ثمر رساندن گلی تماشایی با ضربه برگردان مقابل ملوان بود که در ذهن هواداران این تیم به عنوان یکی از زیباترین گل‌های فصل ثبت شد.

در حال حاضر، تمرینات تیم فولاد خوزستان با هدایت حمید مطهری برای حضور پرقدرت در لیگ برتر فصل جدید آغاز شده است.

فولاد خوزستان پس از تغییرات کادر فنی و جدایی یحیی گل‌محمدی، با هدایت حمید مطهری روزهای درخشانی را تجربه کرد و چنانچه لیگ برتر به دلیل شرایط جنگی ناتمام نمی‌ماند، این تیم قطعا شانس رسیدن به رتبه‌های بالای جدول را داشت.