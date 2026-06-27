سرپرست بنیاد شهید استان تهران گزارش ۱۰۰ روز خدمت را ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، ظهر شنبه در دیدار با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) به مناسبت یکصدمین روز آغاز مسئولیت خود، گزارشی از اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران در ۱۰۰ روز گذشته ارائه کرد.
وی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و قدردانی از خدمات مدیران پیشین بنیاد، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران افتخار خدمت به بیش از ۹ هزار خانواده شهید، ۲۴ هزار جانباز و یکهزار و ۳۸۷ آزاده را بر عهده دارد.
سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران با اشاره به حضور مستمر در شهرستانهای استان افزود: در ۱۰۰ روز گذشته بیش از ۵۰ سفر به ۱۵ شهرستان انجام شده و ۱۷۶ دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان و دیگر شهدا صورت گرفته است.
وی از ساماندهی مزار ۲۲۷ شهید جنگ رمضان، ثبت سه هزار دیدار با ایثارگران با مشارکت دستگاههای مختلف، تولید ۲۱ مستند و بیش از ۱۵۰ اثر هنری درباره شهدای جنگ رمضان و برگزاری برنامههای فرهنگی و تکریمی برای خانوادههای شهدا خبر داد.
تبیرئی همچنین اظهار کرد: در این مدت هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق قرضالحسنه ایثار به ۹۰۰ نفر از ایثارگران واجد شرایط پرداخت شده است.
سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران با قدردانی از همراهی ائمه جمعه، فرمانداران و دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای بنیاد، بر تداوم خدمت صادقانه به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی قاضیعسگر، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، خدمت در بنیاد شهید را مصداق کامل عبادت دانست و بر ثبت و حفظ روایتهای خانوادههای شهدا، تقویت وحدت و ادامه برنامههای فرهنگی و توانمندسازی فرزندان شهدا تأکید کرد.
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