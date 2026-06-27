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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱

اصابت پرتابه به دکل مخابراتی در سیریک و صدای انفجار در قشم و بندرلنگه

اصابت پرتابه به دکل مخابراتی در سیریک و صدای انفجار در قشم و بندرلنگه

بندرعباس - بامداد امروز، وقوع صدای انفجار در سه نقطه از استان هرمزگان شامل سیریک، روستای مسن در جزیره قشم و بندرلنگه گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع آگاه محلی در شهرستان سیریک اعلام کردند که صدای انفجار در این منطقه ناشی از اصابت پرتابه به یک دکل مخابراتی در حوالی بندر طاهرویه بوده است .

همچنین بر اساس گزارش شاهدان عینی، صدای انفجار در حوالی روستای مسن در جزیره قشم شنیده شده است.

گزارشات مردمی از شهرستان بندرلنگه نیز حاکی از آن است که صدای چندین انفجار در شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ شنیده شده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که روز گذشته، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از حمله به مواضعی در شهرستان سیریک خبر داده بود و آن را پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری عنوان کرد .

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ بیانیه رسمی از سوی نهادهای نظامی و انتظامی کشور درباره جزئیات کامل این حملات و خسارات احتمالی در سه نقطه مذکور صادر نشده است.

کد مطلب 6872640

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    نظرات

    • IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      جاهايي كه ميزنيم و بررسي ميكنن مقاومش كنن يا تغييرش بدن بعد از جواب

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