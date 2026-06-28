منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ارزیابی و جبران خسارات ناشی از حملات اخیر اظهار کرد: در پی خسارات وارد شده به خودروهای شهروندان در جریان جنگ تحمیلی سوم و حملات رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی، تاکنون خسارت وارد شده به ۲۵۰۰ دستگاه خودروی شخصی در استان اصفهان توسط شرکت بیمه پرداخت و تسویه شده است.

وی افزود: در مجموع ۳۶۶۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در ۱۴ شهرستان استان اصفهان دچار خسارت شده‌اند که ارزیابی آنها توسط تیم‌های فنی شعب شرکت‌های بیمه انجام گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: از این تعداد، خسارات مربوط به ۲۵۰۰ دستگاه خودرو به ارزش مجموعاً ۱۳۰ میلیارد تومان بر اساس مقررات بیمه‌ای به مالکان پرداخت شده و با تکمیل پرونده‌های باقی‌مانده، روند پرداخت سایر خسارات نیز از طریق بیمه مرکزی در دست پیگیری و اقدام است.

جزئیات خودروهای آسیب‌دیده در حملات اخیر

شیشه‌فروش با اشاره به آمار تفکیکی خودروهای خسارت‌دیده گفت: در جریان حملات رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در جنگ رمضان، ۳۴۲۹ دستگاه خودروی سبک، ۱۸۰ دستگاه خودروی سنگین و ۶۰ دستگاه موتورسیکلت دچار خسارت شدند.

وی ادامه داد: تمامی این موارد در موعد مقرر توسط گروه‌های ارزیاب شرکت‌های بیمه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پرونده‌های مربوطه برای پرداخت خسارت تشکیل شد.

آمادگی بیمه‌ها برای پوشش خطر جنگ

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از آمادگی شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه پوشش‌های جدید خبر داد و گفت: شرکت‌های بیمه در استان اصفهان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود آمادگی دارند پوشش خطر جنگ را در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل ارائه کنند.

وی افزود: این پوشش همچنین در بیمه‌نامه‌های بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر وسایل نقلیه قابل ارائه است.

الزام شرکت‌های بیمه برای صدور پوشش جنگ

شیشه‌فروش با اشاره به بخشنامه بیمه مرکزی اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه، شرکت‌های بیمه‌ای موظف شده‌اند نسبت به صدور پوشش بیمه‌ای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با شرایط تعیین‌شده اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کالا، بیمه‌های حوادث انفرادی، بیمه‌های عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی برای کارکنان واحدهای صنعتی نیز امکان ارائه پوشش خطر جنگ پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان تأکید کرد: تمامی شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند ضمن ارائه مشاوره‌های لازم به شهروندان، نسبت به صدور بیمه‌نامه‌های مرتبط و همچنین افزودن پوشش خطر جنگ به بیمه‌نامه‌های قبلی اقدام کنند.