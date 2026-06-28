به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی یکشنبه در نشست ستاد بازسازی خسارتهای جنگ استان همدان با قدردانی از همراهی و همکاری دستگاهها و نهادهای مسئول، بر لزوم تسریع در روند بازسازی و جبران خسارتهای وارد شده تاکید کرد و افزود: ستاد استانی بازسازی پیش از ابلاغ رسمی تشکیل شده تا اقدامات لازم با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی استان اظهار کرد: اگرچه هنوز پایان جنگ بهصورت رسمی اعلام نشده و در برخی موارد تنشهایی با کشورهای متجاوز مشاهده میشود، اما فضای آرامتر فعلی فرصت مناسبی برای انجام دقیق و سریع وظایف دستگاهها در حوزه بازسازی و جبران خسارتها فراهم کرده است.
استاندار همدان با تاکید بر ضرورت بازنگری در گزارشهای اولیه خسارتها گفت: گزارشهای اولیه در شرایط جنگی و با محدودیتهای موجود تهیه شده بود، اما اکنون باید در فضایی آرامتر، بررسیها با دقت و رویکردی کارشناسی انجام شود.
وی افزود: تیمهای تخصصی متشکل از کارشناسان نظام مهندسی، شهرداریها و دستگاههای اجرایی برای بازدید میدانی و برآورد دقیق و بهروز خسارتهای وارد شده به بخشهای عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساختی اعلام آمادگی کردند.
ملانوری شمسی با اشاره به نوسانات قیمتها در روزهای اخیر تصریح کرد: برآورد خسارتها باید براساس نرخهای روز و بهصورت کاملا دقیق انجام شود تا امکان تامین اعتبار، چه در قالب کمک بلاعوض و چه از طریق تسهیلات، فراهم باشد.
وی ادامه داد: انتظار میرود حداکثر تا 2 هفته آینده همه دستگاههای اجرایی برآورد نهایی خسارتهای خود را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارائه کنند تا پس از جمعبندی، برای تامین اعتبار به تهران منعکس شود.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خودروهای خسارتدیده اشاره کرد و گفت: بیمه ایران مسئول پیگیری این بخش است و انتظار میرود پرداختهای مربوط به خودروهای خسارتدیده، بهویژه در پروندههایی با مبالغ بالا، ظرف 2 هفته آینده در مصوبات مربوطه لحاظ شود.
وی از رسانهها خواست با اطلاعرسانی مناسب، زمینه مراجعه افرادی را که خسارت آنها هنوز ثبت نشده است فراهم کنند تا حقی از آسیبدیدگان ضایع نشود و بر ضرورت رفع مغایرتهای آماری و جلوگیری از ارائه آمارهای متناقض تاکید کرد و افزود: دستگاهها باید اطلاعات خود را بهصورت شفاف، دقیق و یکپارچه ارائه دهند تا فرآیند تصمیمگیری و پیگیری اعتبارات با دقت بیشتری انجام شود.
ملانوریشمسی با قدردانی از اقدامات حمایتی سازمان نظام مهندسی، شورای شهر و شهرداریها در زمینه صدور پروانه رایگان و اعطای طبقه اضافه برای بازسازی واحدهای آسیبدیده، گفت: عملیات اجرایی بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری خسارتدیده باید هرچه سریعتر آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی مورد نیاز برای آغاز این روند تامین شده و سهم متقاضیان نیز پیشبینی شده است تا فرآیند بازسازی بدون وقفه دنبال شود.
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