مالک خودروی لکسوز قاچاق بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال در رشت محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این مطلب اظهار کرد: شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، پرونده قاچاق این خودروی لوکس را که ارزش آن بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال برآورد شده، مورد بررسی قرار داد.

وی تصریح کرد: پس از استعلام از گمرک و احراز نبود مدارک معتبر، اتهام انتسابی محرز و رأی بر ضبط خودرو و پرداخت ۱۹۰ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال جزای نقدی از سوی متهم صادر شد.

مدیرکل تعزیرات گیلان خاطرنشان کرد: این خودرو با همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بر اساس دستور مقام قضائی، در یک منزل مسکونی در رشت کشف و گزارش تخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود