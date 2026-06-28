شهادت رهبر انقلاب ملت را مبعوث کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و فقدان رهبر شهید انقلاب، دکتر غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت وگویی با اشاره به ابعاد پیوند ناگسستنی میان نهضت حسینی و انقلاب اسلامی، به تحلیل این رابطه تاریخی و تأثیر آن بر تحولات کنونی پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه عاشورا نه یک رویداد ایستا، بلکه «حقیقتی پویا» در طول تاریخ است، به روایت «کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا» استناد کرد و گفت: نهضت امام خمینی(ره) از تعالیم عاشورا سرچشمه گرفت؛ به گونه ای که در سال ۱۳۴۱، امام راحل با تأسی از قیام سیدالشهدا(ع)، پرچم مبارزه با رژیم شاهنشاهی را برافراشت و خود را شاگرد مکتب آن حضرت میدانست.

حدادعادل با بیان خاطره ای از عاشورای ۱۳۴۲، تصریح کرد: در آن روز، دسته عزاداری عظیمی با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر با شعار «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» از میدان قیام به سمت جنوب تهران حرکت کردند و تنها دو روز بعد، یعنی ۱۵ خرداد، امام(ره) دستگیر شد. این واقعه، نشان‌دهنده ریشه دار بودنِ پیوند انقلاب با حماسه کربلاست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به اذعان تحلیلگران غربی اشاره کرد که معتقدند «نظام شاهنشاهی در تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ مُرد و در بهمن ۱۳۵۷ دفن شد» و گفت: این جمله، گویای آن است که تعالیم نهضت امام حسین (ره) و عاشورا ، در بزنگاه های سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران نقش آفرینی کرده است.

دکتر حدادعادل در ادامه، از شهادت رهبر انقلاب سخن گفت و یادآور شد: رهبر شهید انقلاب در نماز شهید سلیمانی، با چشمانی اشکبار از خداوند طلب شهادت کرده بود: «اللهم ارزقنا شهادةً فی سبیلک».

وی تأکید کرد: «مرگ در بستر برای رهبر شهید انقلاب کوچک بود؛ عمری در مسیر سیدالشهدا(ع) حرکت کردند و حقشان بود که به این افتخار بزرگ نائل شوند.»

وی مهمترین ویژگی رهبر شهید را جامعیت شخصیت وی در ابعاد دینی و سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: همین جامعیت، موجب شد تا ایشان بتوانند ۳۶ سال پس از امام راحل، کشور را در مسیر استقلال، پیشرفت و تقویت جمهوری اسلامی هدایت کنند.

حدادعادل در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در حمایت از نظام پس از شهادت رهبرانقلاب، گفت: امروز بیش از ۱۱۵ شب است که ملت ایران در خیابان ها حاضر هستند؛ این حضور، برکتی الهی و پشتوانه ای محکم برای نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: رهبر شهید خود پیشبینی کرده بودند که «اگر اتفاقی بیفتد، خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد» و اینک شاهد تحقق این وعده هستیم.