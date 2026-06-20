بهروز رضوی بیانی نافذ داشت؛ موهبت درک معنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم یادبود بهروز رضوی امروز شنبه ۳۰ خرداد در مسجد بلال صداوسیما برگزار شد.
در این مراسم داود نماینده گوینده و مدیر دوبلاژ در سخنانی گفت: از همان سالهای نوجوانی، قدرت بیان، نفوذ کلام و روحیه آموزشی او برای همگان آشکار بود. بهروز رضوی از همان زمان علاقهمند بود دانستههای خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و این ویژگی تا پایان عمر در شخصیت او باقی ماند.
غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ضمن تسلیت درگذشت این پیشکسوت رسانه، با اشاره به نقش ممتاز او در خوانش متون ادبی گفت: گاه شعری ارزشمند سروده میشود، اما خوانشی درخور نمییابد. هنر گویندهای توانمند، آن است که با درک معنا و ظرایف کلام به متن روح و حیات ببخشد و بهروز رضوی از این موهبت برخوردار بود.
در ادامه شهریار کرمی با اشاره به سالهای همکاری و دوستی با زندهیاد رضوی بیان کرد: او همواره معتقد بود هیچ هنرمندی جای هنرمند دیگری را نمیگیرد و هر صاحبهنری، هویت و اثر منحصربهفرد خود را در عرصه فرهنگ و هنر بر جای میگذارد.
حجتالاسلام علی سرلک نیز در سخنانی از شخصیت حرفهای و منش اخلاقی این پیشکسوت رسانه تجلیل کرد و گفت: بهروز رضوی شخصیتی استوار، باصلابت و برخوردار از بیانی نافذ و تأثیرگذار بود که جایگاه ویژهای در تاریخ گویندگی ایران دارد.
در این مراسم، چهرههایی چون فرهنگ جولایی، علیرضا جاویدنیا و بیوک میرزایی حضور داشتند. همچنین احمد پهلوانیان معاون صدا، محسن برمهانی معاون سیما، محسن شاکرینژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما، غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما، محمدحسین صوفی معاون اسبق صدا و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان رسانه ملی در این مراسم شرکت کردند.
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