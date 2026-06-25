به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر انقلاب در پایان مراسم عزاداری ظهر عاشورا در جمع عزاداران با اشاره به مسایل روز کشور و برنامه دشمن برای ضربه به انقلاب اسلامی گفت: زمینه‌ساز ۹ اسفند کودتای ۱۸ و ۱۹ دی بود که دشمن با عملیات روانی و میدانی و کشته‌سازی، عملیات نظامی را توجیه کرد و قصد داشت در مرحله دوم پس از ترور رهبری و فرماندهان نظامی ما، گروهک‌های تروریستی را برای اتفاقی شبیه ۲۸ مرداد وارد صحنه کند و به قول خودشان کار انقلاب را نمام کنند اما بعثت مردم و حضور آن ها از ساعات اول در میادین شهرها و روستاها برنامه آمریکا و اسراییل را با شکست روبرو کرد.

حدادعادل گفت: پس از ناکامی آن‌ها در براندازی جمهوری اسلامی و شکست در صحنه نظامی، مجبور شدند شرایط ایران را بپذیرند و ما نیز درخواست آتش‌بس آن‌ها را پذیرفتیم و تصمیم اجماعی مسئولین بر این شد که مذاکراتی برای تثبیت حقوق ایران برگزار شود تا نهایتا به سند تفاهم اسلام‌آباد رسید.

مشاور رهبر انقلاب گفت: در پیامی که از سوی رهبر انقلاب آیت‌الله مجتبی حسینی خامنه‌ای در خصوص تفاهم نامه منتشر شد، ایشان دلسوزی، تلاش و حسن نظر مذاکره کنندگان را تایید و در عین حال بر استیصال امریکایی‌ها تاکید کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنابراین اگر کسی مسئولین مذاکره کننده را متهم به خیانت و وطن فروشی و تهمت‌های نادرست کند حتما این رفتار منطبق با نظر رهبر انقلاب نیست و بخصوص این مسئله باید مورد توجه سخنرانان در تجمعات مردم انقلابی باشد.

مشاور رهبر انقلاب در تبیین بخش دیگر این بیانیه گفتند عبارت رهبر انقلاب که «بنده علی‌الاصول نظر دیگری داشتم» هم نیاز به تبیین بیشتری توسط صاحب‌نظران دارد. در این خصوص نظر من این است که باید تجربه تاریخی را در نظر گرفت. وقتی برجام امضا شد، برخی مسئولین دولتی ذوق زدگی داشتند و وعده‌های واهی دادند و اداره امور کشور را مشروط به برجام کرده و حتی به منتقدان هم اهانت می‌کردند. پس ما باید از تکرار آن تجربه جلوگیری کنیم و اگر روزی طرف مقابل عهدشکنی کرد ما هم برای آن زمان آمادگی کامل داشته باشیم.

حدادعادل گفت: وجه دیگر این عبارت، خواست‌های بالاتر رهبر انقلاب از مذاکرات است. این موضع حتما باید مورد توجه مسئولین ایرانی باشد تا در مذاکرات از موضع قوی‌تر و بالاتر منافع ملی را مطالبه و دست خود را برای پیگیری شروط ایران بازتر کنند.

مشاور عالی رهبر انقلاب با اشاره به سخنان نادرست و ادعاهای کذب ترامپ برای نمایش پیروزی میان هوادارانش گفت: در داخل کشور و رسانه‌ها باید مراقبت کنیم مبادا سخنان کذب ترامپ درباره تفاهم سندی برای حمله به مسئولین و دلسوزان شود.

حدادعادل در پایان با توصیه به همه نیروهای انقلابی برای حفظ وحدت گفت: وقتی رهبر انقلاب می‌گویند مذاکره را پذیرفتم پس اصل آن را نفی نمی‌کنند و کسی نباید با عبارات اختلاف افکن وحدت مردم در میادین را زیر سوال ببرد چرا که برای حفظ این انقلاب حسینی باید وحدت را در کشور حفظ کنیم.