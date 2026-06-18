به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران، با غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آیت‌الله رشاد ضمن ابراز همدردی با حداد عادل و خانواده محترم ایشان، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، و نیز سرکار خانم زهرا حداد عادل، عروس مکرم ایشان را گرامی داشت و برای علو درجات شهیدان و صبر و اجر بازماندگان دعا کرد.

در ادامه، حداد عادل با بیان خاطراتی از رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف شخصیت علمی، فرهنگی و اخلاقی ایشان پرداخت و زوایایی از سیره فردی و اجتماعی معظم‌له را بازگو کرد.

وی همچنین شعری را که خود در سوگ دختر شهیدش، سرکار خانم زهرا حداد عادل، سروده بود، قرائت کرد که با تأثر و تألمات حاضران همراه شد.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان ویژگی‌های اخلاقی، علمی و شخصیتی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، داماد ارجمند خویش، پرداخت و با اشاره به روحیه تواضع، اخلاص، مردمداری و اهتمام ایشان به معارف اسلامی، خاطراتی از سیره فردی و اجتماعی وی را بیان کرد.

وی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را شخصیتی متعهد، خوش‌اخلاق، عالم و اثرگذار توصیف کرد که همواره در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و مردم گام برمی‌داشت و از جایگاه ویژه‌ای در میان ارادتمندان و آشنایان برخوردار است.

در پایان این دیدار، با قرائت فاتحه یاد همه شهدای جنگ رمضان علی الخصوص رهبر شهید انقلاب، دختر محترم و مکرمه ایشان و عروس محترم ایشان را گرامی داشت.