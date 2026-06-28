به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از نشست‌های «مجلس و مردم» با موضوع «بازخوانی نسبت مجلس و مردم در آیینه جنگ رمضان»، به همت مرکز نوآوری قوه مقننه و با مشارکت اندیشکده حکمرانی شریف و خانه اندیشه‌ورزان، برگزار می‌شود.

قرار است در این نشست به سوالاتی از قبیل، با چه نظریه‌ای می‌توان مردم را آنچنان که در این جنگ ظهور کردند، توضیح داد؟، نسبت مجلس با مردم پس از این جنگ تغییر خواهد کرد؟، درس‌آموخته‌های این جنگ برای تقویت نسبت مجلس و قانون با مردم چیست؟ پاسخ داد.

حدیثه ربیعی، مدیر گروه مطالعات پارلمان، اندیشکده حکمرانی شریف، علی فتوتیان، عضوهیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، میثم مهدیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی و اسماعیل نوده فراهانی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از جمله مهمانان هستند.

این نشست روز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۴ تا ۱۶ در خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر(عج) و برادران مظفر، پلاک ۹۰۷، خانه اندیشه‌ورزان برگزار می شود و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

علاقه مندان همچنین می توانند به صورت غیر حضوری و از طریق اسکای‌روم به نشانی https://skyroom.online/ch/live.rc/parleman-inno-center1 مباحث را دنبال کنند.

ثبت‌نام حضوری از طریق ارسال نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۱۲۲۹۷۹۰۵ امکان پذیر است.