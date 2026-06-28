الفبای مصور از سیر سلوک عرفا در «نوزده جلوه نور الهی در انسان معنوی»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نوزده جلوه نور الهی در انسان معنوی» اثر محمد پارسیون حاصل دو سال پژوهش، مشاهده و تأمل نویسندهاش بر روی ویژگیهای انسانهای خاص و کاریزماتیک است که به تازگی با رویکردی مصور و کاربردی منتشر شده است. این کتاب تلاش دارد پلی میان مفاهیم انتزاعی معنویت و تجربه زیسته روزمره بزند. به بهانه انتشار این اثر، با نویسنده آن به گفتوگو نشستهایم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.
اشاره کردید به «نوزده صفت». منطق انتخاب این عدد و این صفات چه بود؟ آیا رفرنس مشخصی داشتند؟
این تفکیک و دستهبندی حاصل ترکیبی از «رصد میدانی» و «شهود» است. بخشی از مطالب ناشی از پرسش و پاسخهای غیرمستقیم با همان افراد معنوی بود که چقدر بر لزوم پرورش این صفات تأکید داشتند.
اما در مورد ماهیت مطالب، باید بگویم این کتاب لزوماً یک متن خشک آکادمیک نیست. در لایههایی از آن، بهویژه در بخش نمادها و رنگها، از نگاه عرفانی و شهودی بهره گرفتهام. یعنی گاهی اوقات آنچه یک سالک یا نویسنده در مسیر سلوک خود شهود میکند، میتواند به عنوان یک «الفبای رنگی و تصویری» برای انتقال مفاهیم به کار رود. بنابراین، برای هر صفت، یک شخصیت، یک رنگ، یک نماد و یک تصویر متناسب با همان حالوهوا طراحی شده است.
درباره هویت کتاب و فرآیند شکلگیری آن توضیح دهید. این اثر چگونه و در چه بازهی زمانی متولد شد؟
کتاب «نوزده جلوه نور الهی در انسان معنوی» حاصل حدود دو سال تلاش مستمر است؛ از نگارش متن گرفته تا طراحی تصاویر و صفحهآرایی. حجم کتاب حدود ۱۷۵ صفحه است و ویژگی بارز آن «مصور» بودن آن است.
ایده اصلی از یک مشاهده ساده اما عمیق شروع شد، من مدتی را در کنار افرادی گذراندم که به زعم خودم و دیگران، انسانهایی خاص، معنوی و دارای انرژی مثبت بودند. افرادی که حضور در کنارشان حس خوبی منتقل میکرد و نوعی کاریزمای روحانی داشتند. من شروع کردم به رصد کردن این افراد؛ نه فقط از طریق شنیدن حرفهایشان، بلکه با دقت در «تجربه زیسته» و سبک زندگیشان. متوجه شدم که صفات مشترکی در آنها بُلد و برجسته است که اگر این صفات خالصتر و پررنگتر باشند، اثرگذاری فرد بر محیط و اطرافیانش نیز بیشتر میشود.
یکی از چالشهای همیشگی، تعریف «معنویت» است. در این کتاب با چه تعریفی از معنویت مواجه هستیم؟ آیا رویکرد شما مذهبی است؟
خیر، اصراری بر ورود تخصصی به حوزههای صرفاً دینی یا مذهبی ندارم. در مقدمه کتاب، معنویت را فراتر از اصطلاحات رایج مثل دین و مذهب تعریف کردهام.
از نگاه من، معنویت یک «حال درونی» و یک «منش بیرونی» است که از طریق آثار و نتایجش شناخته میشود. به عبارت دیگر، معنویت میتواند «ثمره» و «خروجی» یک نوع زیستنِ عاشقانه، متعهدانه، مومنانه و متفکرانه باشد. وقتی این سبک زندگی در فرد نهادینه شود، خروجیاش حالتی است که در نگاه دیگران به عنوان انرژی خاص، روحانیت و جذبه معنوی نمود پیدا میکند. کتاب با همین تعریفِ عملی و اثرگرا وارد فضای معنویت میشود.
ساختار کتاب برای هر یک از این نوزده صفت چگونه چیده شده است؟ آیا صرفاً به توصیف اخلاقی بسنده کردهاید؟
خیر، ساختار کتاب چندلایه است. برای هر صفت، ما با مجموعهای از عناصر روبرو هستیم: هر صفت دارای عنوان و نماد خاص خود است و در ادامه به مقام و جایگاه آن صفت و همچنین اثرات روانشناختیاش بر فرد اشاره شده است. علاوه بر این، هر صفت با یک رنگ و تصویر اختصاصی گره خورده که به درک بصری بهتر آن کمک میکند. در نهایت، مهمترین بخش برای اهل عمل، تمرینات مراقبهای است که در پایان هر بخش ارائه شده تا خواننده بتواند آن صفت را به صورت عملی در خود پرورش دهد.
درباره این تمرینات مراقبهای بیشتر توضیح میدهید؟ این بخش چه کمکی به خواننده میکند؟
این بخش برای کسانی است که به دنبال «عرفان عملی» هستند. صرفاً دانستنِ صفت کافی نیست؛ باید آن را زیست. برای هر صفت، یک تمرین مراقبهای طراحی شده که خواننده را به حالت تمرکز و حضور میبرد. در این تمرینات، فرد با استفاده از ابزارهایی مثل «تصور تصویر مرتبط»، «انعکاس صدا در ذهن» و «تکرار یک متن یا شعار» (مانترا)، سعی میکند آن صفت را در وجود خود تجسم و تثبیت کند. این رویکرد ترکیبی از هنر، روانشناسی و معنویت است که میتواند برای مخاطب امروزی بسیار جذاب و راهگشا باشد.
در نهایت، وضعیت نشر کتاب چگونه است و مخاطبان از کجا میتوانند آن را تهیه کنند؟
این کتاب به صورت «ناشر-مؤلف» و با مجوز مستقیم خودم منتشر شده است تا استقلال کامل در طراحی و محتوا حفظ شود. چاپ اول آن در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و در بهار ۱۴۰۵ روانه بازار نشر شده است. امیدوارم این اثر بتواند گامی کوچک برای شناخت بهتر ابعاد نورانی وجود انسان و ارائه راهکاری عملی برای تعالی آن باشد.
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