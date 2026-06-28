استقبال از نایب قهرمان موی تای جهان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از مهدی عبدی نایب‌قهرمان موی‌تای جهان با حضور لیلا جاویدان سرپرست معاونت ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان، محمد گنجی نژاد رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان، جمعی از مسئولان، ورزشکاران و خانواده این قهرمان صبح یکشنبه هفتم تیر ماه برگزار شد.

در این مراسم، جاویدان سرپرست معاونت ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان ضمن تبریک کسب عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی جهان، این موفقیت را حاصل تلاش، پشتکار و همت ورزشکار، مربیان و خانواده عنوان کرده و افزود: کسب این افتخار بزرگ، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش استان در عرصه‌های بین‌المللی است و اداره‌کل ورزش و جوانان استان همواره از قهرمانان و استعدادهای ورزشی حمایت خواهد کرد.

وی با تقدیر از عملکرد درخشان این ملی‌پوش، بر تداوم حمایت‌های همه‌جانبه از ورزشکاران افتخارآفرین تأکید کرد و یادآور شد: تلاش خواهیم کرد با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه حضور قدرتمندتر قهرمانان استان در رقابت‌های بین‌المللی فراهم شود.

گفتنی است، مهدی عبدی نایب قهرمان موی تای جهان مدال خود را به شهدای میناب تقدیم کرد.