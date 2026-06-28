سید مصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۷ و ۵۱ دقیقه صبح امروز، گزارش حادثه ریزش آوار در محل گودبرداری پروژه‌ای ساختمانی در بلوار صنعت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی در کمترین زمان ممکن (۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه) در محل حاضر شدند، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که دو کارگر ۳۵ و ۲۳ ساله اتباع بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های محل گودبرداری در زیر آوار گرفتار شده‌اند.

محتشمیان تصریح کرد: آتش‌نشانان با اجرای عملیات تخصصی جست‌وجو و آواربرداری و با استفاده از تجهیزات ایمنی، در گام نخست موفق شدند کارگر ۳۵ ساله را زنده از زیر آوار بیرون بکشند. مصدوم بلافاصله جهت اقدامات تکمیلی درمانی به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کاشان ادامه داد: عملیات جست‌وجو برای یافتن کارگر دیگر ادامه یافت که متأسفانه با وجود تلاش‌های امدادگران، پیکر بی‌جان کارگر ۲۳ ساله از زیر آوار خارج و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

وی با اشاره به دشواری‌های این عملیات، تأکید کرد: این عملیات سنگین و نفس‌گیر که بیش از ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید، پس از ایمن‌سازی کامل محل حادثه و رفع خطرات احتمالی پایان یافت.

محتشمیان خاطرنشان کرد: در این حادثه علاوه بر نیروهای آتش‌نشانی، تیم‌هایی از نیروی انتظامی، اداره کار و رفاه اجتماعی، اورژانس، پلیس راهور و عوامل شرکت‌های خدمات‌رسان (آب و شهرداری) نیز برای مدیریت بحران و ایمن‌سازی محیط در محل حضور داشتند.