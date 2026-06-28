ثبت بیش از ۸۱ هزار تماس با اورژانس همدان در فصل بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مرکز ارتباطات اورژانس همدان اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۸۱ هزار تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها منجر به ارائه خدمات تخصصی به شهروندان شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت بیش از ۵۳ هزار نفر از خدمات مشاوره‌های پزشکی و دارویی که از سوی پزشکان و پرستاران مستقر در واحد ارتباطات ارائه می‌شود، بهره‌مند شدند، ادامه داد: این مشاوره‌ها نقش مهمی در راهنمایی بیماران، مدیریت شرایط اولیه بیماری‌ها و همچنین کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها داشته است.

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان با اشاره به ماموریت‌های عملیاتی اورژانس در این بازه زمانی گفت: در سه‌ماهه نخست سال بیش از ۲۳ هزار ماموریت عملیاتی از سوی تیم‌های اورژانس در سطح استان انجام شده و خدمات درمانی به‌صورت حضوری به بیماران و مصدومان ارائه شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ماموریت‌های انجام شده بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به بیماران با انواع مشکلات و بیماری‌ها بوده و بیش از چهار هزار و ۷۰۰ مأموریت به مصدومان حوادث ترافیکی اختصاص داشته و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مصدوم حوادث غیرترافیکی نیز توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

یگانه در ادامه به فعالیت واحدهای تخصصی اورژانس اشاره کرد و افزود: واحد موتورلانس با هدف افزایش سرعت دسترسی به بیماران در معابر پرتردد شهری، در این مدت بیش از یک هزار و ۸۰۰ ماموریت را انجام داده که نقش قابل توجهی در کاهش زمان رسیدن نیروهای درمانی به محل حادثه داشته است.

وی همچنین از فعالیت پایگاه اورژانس بانوان خبر داد و گفت: این پایگاه در سه‌ماهه نخست سال بیش از ۵۵۰ خدمت درمانی به بانوان ارائه کرده که حضور این تیم‌ها در برخی ماموریت‌ها موجب تسهیل ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران شده است.

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان با اشاره به عملکرد واحد هدایت و پایش مراقبت‌های درمانی نیز بیان کرد: این واحد در مدت یاد شده بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد پذیرش و هماهنگی درمانی را ثبت کرده و وظیفه مدیریت تخت‌های بیمارستانی و هماهنگی برای اعزام بیماران نیازمند خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به سایر استان‌ها یا پذیرش بیماران از دیگر استان‌ها در مراکز درمانی همدان را بر عهده دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اورژانس، نسبت به تماس‌های مزاحم با این مرکز هشدار داد و گفت: متاسفانه در این مدت بیش از چهار هزار و ۴۰۰ تماس مزاحم با مرکز اورژانس ثبت شده که می‌تواند موجب اتلاف زمان نیروهای امدادی و ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی به بیماران واقعی شود.