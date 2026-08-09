۶۵۰ هزار نفر در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کرمی زنجانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه اطلاعرسانی، اظهار کرد: بیمه سلامت در کشور به حدود ۴۵ میلیون نفر خدمات ارائه میکند و در استان زنجان نیز بیش از ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه هستند.
وی افزود: از مجموع بیمهشدگان استان، حدود ۵۴ درصد در صندوق روستاییان، ۳۱ درصد در صندوق ایرانیان و ۱۰ درصد در صندوق کارکنان دولت قرار دارند و سایر بیمهشدگان نیز در دیگر صندوقهای بیمهای تحت پوشش هستند.
کرمی زنجانی با اشاره به جایگاه رسانهها در جامعه، گفت: نامگذاری روز خبرنگار فرصتی برای قدردانی از افرادی است که با آگاهیبخشی، اطلاعرسانی صادقانه و بیان مسائل مورد نیاز جامعه، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی دارند.
وی افزود: در شرایط کنونی، رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی امیدآفرین و انعکاس اقدامات انجامشده در بخشهای مختلف، نقش مؤثری در تقویت همدلی و انسجام اجتماعی ایفا کنند و حوزه سلامت نیز از این موضوع مستثنی نیست.
عدالت در سلامت و توسعه پوشش بیمهای
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به عملکرد چهار ماه گذشته این ادارهکل، اظهار کرد: عدالت در سلامت، توسعه پوشش بیمهای و استمرار خدمترسانی از مهمترین رویکردهای بیمه سلامت است و تلاش میکنیم مردم در زمان بیماری دغدغهای جز درمان نداشته باشند.
وی با اشاره به اجرای طرح ارزیابی وسع بیمهشدگان روستایی گفت: روستاییان بیش از ۲۰ سال از پوشش بیمهای رایگان برخوردار بودند، اما بر اساس سیاستهای جدید، از ابتدای مردادماه امسال ارزیابی وسع برای این گروه عملیاتی شد.
کرمی زنجانی ادامه داد: اطلاعرسانیهای لازم طی ماههای گذشته در مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد تا بیمهشدگان بتوانند در زمان مقرر نسبت به تمدید یا دریافت پوشش بیمهای خود اقدام کنند و هنگام مراجعه به مراکز درمانی با مشکل مواجه نشوند.
وی تأکید کرد: پوشش بیمهای رایگان برای دهکهای یک تا پنج در صندوق روستاییان و صندوق ایرانیان همچنان برقرار است و برای دهکهای ۶ تا ۹ نیز تخفیفهایی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان افزود: برای دهکهای بالاتر، سهم مشارکت بیمهشده بر اساس وضعیت درآمدی تعیین میشود و تخفیفهای در نظر گرفتهشده میتواند بخش قابل توجهی از هزینه بیمه را کاهش دهد.
امکان بیمهشدن افراد فاقد پوشش به صورت غیرحضوری
کرمی زنجانی با تأکید بر ضرورت برخورداری مردم از پوشش بیمهای، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینههای درمان، بهویژه در بخش خصوصی، افراد فاقد بیمه باید از تسهیلات موجود برای دریافت پوشش بیمهای استفاده کنند.
وی افزود: سامانه شهروندی بیمه سلامت به صورت ۲۴ ساعته در اختیار مردم قرار دارد و افراد میتوانند از طریق این سامانه وضعیت بیمهای خود را بررسی کرده، ارزیابی وسع انجام دهند و نسبت به دریافت یا تمدید بیمهنامه و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
وی ادامه داد: افرادی که در بیمارستان بستری هستند، اگر تا پیش از زمان ترخیص نسبت به دریافت بیمهنامه اقدام کنند، تعهدات بیمه سلامت از روز نخست بستری برای آنها اعمال خواهد شد.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: افرادی که هنوز دهک درآمدی آنها مشخص نشده است نیز میتوانند از یک ماه پوشش بیمهای رایگان استفاده کنند تا در این مدت وضعیت دهک درآمدی آنها مشخص شود.
اجرای پزشک خانواده شهری در زنجان کرمی زنجانی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده شهری اظهار کرد: پزشک خانواده یکی از تجربههای موفق کشورهای توسعهیافته است و با توجه به ضرورت اجرای این طرح و تأکیدات رئیسجمهور، اقدامات لازم برای اجرای آن در استان زنجان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و هماهنگی دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی افزود: بلوکبندی، تخصیص بیمهشدگان به پزشکان خانواده و انتخاب مراقبان سلامت انجام شده و این طرح بهزودی در شهرستان زنجان عملیاتی خواهد شد.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: افرادی که از طریق نظام ارجاع به پزشک خانواده مراجعه کنند، از چهار نوبت ویزیت رایگان برخوردار خواهند شد و در صورت نیاز، خدمات تخصصی نیز از مسیر نظام ارجاع دریافت میشود.
وی ادامه داد: ارائه خدمات بستری نیز از دیگر مزایای این طرح است و اجرای پزشک خانواده میتواند با هدایت بیماران به مسیر صحیح درمان، از مراجعات غیرضروری و تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری کند.
کرمی زنجانی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف دارو و خدمات پزشکی گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد در برخی اقلام دارویی و خدمات آزمایشگاهی، میزان مصرف با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد.
وی با اشاره به مصرف آنتیبیوتیک و سرم افزود: در این زمینه نیازمند حرکت جدی به سمت تجویز منطقی، پیشگیری و مدیریت مصرف خدمات درمانی هستیم.
وی تصریح کرد: این موضوع به معنای نادیده گرفتن تشخیص و تجویز پزشکان نیست، بلکه هدف آن است که با استفاده از نظام ارجاع، پزشک خانواده و اقدامات پیشگیرانه، خدمات و داروها به شکل علمی و منطقی مصرف شوند.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان ادامه داد: ارسال کارنامه عملکردی، نظارتهای محسوس و نامحسوس و ارزشیابی مراکز طرف قرارداد از جمله اقداماتی است که در حوزه نظارت بر ارائه خدمات انجام میشود.
فعالیت بیش از ۶۰۰ مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان زنجان
کرمی زنجانی با اشاره به فعالیت مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان خدمات مورد نیاز بیمهشدگان را ارائه میکنند.
وی افزود: کارشناسان نظارت بیمه سلامت به صورت مستمر عملکرد این مراکز را بررسی میکنند و برای تسهیل دسترسی بیمهشدگان به خدمات، اقدامات لازم برای تمدید قرارداد مراکز نیز انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای بیمهشدگان، با هماهنگیهای انجامشده، اعتبار قراردادها و پروانههای مراکز طرف قرارداد تا پایان مهرماه تمدید شده است.
نسخه جدید سامانه نسخهنویسی الکترونیک آماده بهرهبرداری است
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به روند توسعه خدمات الکترونیک بیمه سلامت اظهار کرد: اجرای سامانههای الکترونیک بیمه سلامت از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و طی سالهای گذشته پیشنهادها و انتقادات مراکز طرف قرارداد برای ارتقای سامانهها دریافت و به سازمان منتقل شده است.
کرمی زنجانی افزود: نسخه جدید سامانه نسخهنویسی الکترونیک پس از انجام آزمایشهای لازم و رفع ایرادات، آماده بهرهبرداری است و آموزشهای لازم نیز برای پزشکان و مراکز طرف قرارداد ارائه شده است.
وی ادامه داد: جلسات آموزشی و جمعبندی برای مراکز طرف قرارداد برگزار میشود تا پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات بتوانند با سامانه جدید به شکل مطلوب کار کنند. افزایش تماس بیمهشدگان با سامانه ۱۶۶۶ مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان همچنین با اشاره به سامانه پاسخگویی ۱۶۶۶ اظهار کرد: این سامانه از سال ۱۳۹۷ فعال است و طی سالهای گذشته میزان تماس بیمهشدگان با آن افزایش یافته است.
وی افزود: افزایش تماسهای مردم با این سامانه نشاندهنده آگاهی بیشتر بیمهشدگان از ظرفیت پاسخگویی بیمه سلامت و تمایل آنها برای دریافت پاسخ و پیگیری مسائل بیمهای است.
کرمی زنجانی خاطرنشان کرد: توسعه پوشش بیمه سلامت، حمایت از اقشار آسیبپذیر و حرکت به سمت پیشگیری، سه محور اصلی فعالیت بیمه سلامت در سال جاری است و تلاش میکنیم با توسعه خدمات غیرحضوری، ارتقای پاسخگویی و تقویت نظام ارجاع، دسترسی مردم به خدمات سلامت را تسهیل کنیم.
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