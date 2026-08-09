به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفرهاد خدابخشی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر در اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری و مجموعه حمل‌ونقل این کلان‌شهر طی سال‌های گذشته فعالیت‌های قابل‌توجهی در این حوزه داشته‌اند و استمرار حضور مدیران شهری در نشست‌های تخصصی و پیگیری موضوعات با سازمان شهرداری‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی اصفهان برای ارتقای حمل‌ونقل عمومی است.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده و دستورهای ویژه ریاست سازمان برای برنامه‌ریزی توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرهای کشور، در کنار رویکرد مدیریت شهری اصفهان و همراهی این مجموعه، شرایط مناسبی برای پیگیری جدی‌تر طرح‌های حمل‌ونقل این شهر ایجاد کرده است.

خدابخشی با تشریح چشم‌انداز منابع مالی حمل‌ونقل شهری گفت: در سال ۱۴۰۴ برای حوزه حمل‌ونقل شهرداری‌های کلان‌شهرها، در بخش‌هایی همچون اوراق، اعتبارات نقدی و اوراق مرابحه افزایش قابل‌توجهی پیش‌بینی شده و منابع عملکردی این بخش نیز رشد چشمگیری داشته است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: برای سال ۱۴۰۵ نیز افزایش حدود ۵۰ درصدی منابع مالی حوزه حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است که می‌تواند ظرفیت اجرای طرح‌های نوسازی و توسعه ناوگان عمومی در کلان‌شهرها را افزایش دهد.

وی با اشاره به شرایط ناوگان اتوبوسرانی کشور و ضرورت جبران کمبودهای موجود تصریح کرد: در حال حاضر کشور به حدود ۳۰ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد و همزمان بخش قابل‌توجهی از ناوگان موجود نیز با فرسودگی مواجه است.

خدابخشی ادامه داد: در همین راستا، دولت برنامه واردات ۴ هزار دستگاه اتوبوس را در دستور کار قرار داده که مرحله نخست این برنامه شامل ۲ هزار دستگاه است و وزارت کشور پیگیری‌های لازم برای اجرای آن را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز این طرح از سوی دولت پیش‌بینی شده است، گفت: با همکاری و همراهی ارکان تأثیرگذار دولت، روند اجرای این برنامه به‌زودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و می‌تواند بخشی از نیاز موجود در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور را پوشش دهد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه به برنامه نوسازی ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: میزان تسهیلات اختصاص‌یافته برای نوسازی تاکسی‌ها از ۴۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

خدابخشی اظهار کرد: این افزایش تسهیلات با دستور وزیر کشور و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و استفاده از ظرفیت گواهی اسقاط نیز می‌تواند زمینه کاهش میزان آورده رانندگان برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید را فراهم کند.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو و شرایط اقتصادی موجود، ضرورت تسریع در حمایت از رانندگان و اجرای طرح‌های نوسازی را دوچندان کرده است و شهرداری‌ها و سازمان‌های حمل‌ونقل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن همکاری‌های لازم را برای پیشبرد این برنامه انجام دهند.

خدابخشی همچنین با اشاره به تجربه اصفهان در حوزه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: توسعه طرح‌های برقی‌سازی در این کلان‌شهر نیازمند طراحی یک مدل مالی و درآمدی پایدار است تا رانندگان امکان بازپرداخت اقساط را داشته باشند و اجرای طرح از نظر اقتصادی نیز استمرارپذیر باشد.

وی وجود ۱۸۰ دستگاه تاکسی برقی فعال و زیرساخت شارژ خودروهای برقی در اصفهان را یکی از ظرفیت‌های مهم این شهر دانست و افزود: برخورداری اصفهان از این زیرساخت‌ها می‌تواند مبنای ادامه حمایت از طرح‌های حمل‌ونقل پاک و گسترش ناوگان برقی در این کلان‌شهر قرار گیرد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حمل‌ونقل ریلی اصفهان پرداخت و گفت: توسعه خط دو مترو و تأمین واگن‌های مورد نیاز آن از موضوعات مهمی است که باید در سطح ملی دنبال شود.

خدابخشی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات مربوط به اتوبوسرانی، تاکسیرانی، برقی‌سازی و حمل‌ونقل ریلی، در صورت برخورداری از پشتیبانی مالی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند ظرفیت شبکه حمل‌ونقل عمومی اصفهان را ارتقا دهد.

وی تأکید کرد: استمرار تعامل میان مدیریت شهری اصفهان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و دستگاه‌های ملی، زمینه جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه ناوگان، مترو و حمل‌ونقل عمومی را فراهم می‌کند و در نهایت به ارائه خدمات پایدارتر و باکیفیت‌تر به شهروندان منجر خواهد شد.