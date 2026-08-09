به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری استاندار خراسان‌شمالی در دیدار با محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت انرژی در فصل زمستان، تعیین تکلیف طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و تسریع در اجرای پروژه‌های جدید این بخش تأکید کرد.

در این نشست وضعیت تأمین و مدیریت انرژی استان در فصل سرد سال، روند اجرای طرح‌های خورشیدی و ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

نوری با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه در مدیریت انرژی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای فصل زمستان باید از هم‌اکنون انجام شود تا ضمن مدیریت مصرف، پایداری شبکه و تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف به‌ویژه واحدهای تولیدی و اقتصادی حفظ شود.

استاندار خراسان‌شمالی افزود: مدیریت انرژی در شرایط ناترازی، صرفاً با کنترل مصرف محقق نمی‌شود و افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید هم‌زمان دنبال شود.

وی با اشاره به طرح‌های انرژی خورشیدی در استان، بر ضرورت بررسی و تعیین تکلیف وضعیت پروژه های در دست اجرا تأکید کرد و خواستار رفع موانع احتمالی و تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها شد.

نوری توسعه انرژی خورشیدی را یکی از ظرفیت‌های مهم خراسان‌شمالی برای افزایش ظرفیت تولید برق دانست و گفت: باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های جدید استفاده شود و دستگاه‌های مسئول نیز زمینه لازم برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها را فراهم کنند.

وی بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به افزایش ظرفیت تولید برق، می‌تواند به ایجاد زیرساخت پایدار برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان کمک کند و از این رو، طرح‌های این حوزه باید با نگاه اقتصادی، فنی و اجرایی مورد پیگیری قرار گیرند.

در ادامه این نشست، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ساتبا، نیز ضمن بررسی وضعیت طرح‌های مطرح‌شده، درباره ظرفیت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان‌شمالی و روند اجرای پروژه‌های خورشیدی استان گفت‌وگو کرد.

در این نشست همچنین طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی، ظرفیت‌های موجود برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، الزامات زیرساختی و راهکارهای تسریع در فرآیند اجرای پروژه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیریت انرژی در فصل زمستان، تعیین تکلیف طرح‌های خورشیدی پاسارگاد و طوس‌فروزان و بررسی طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.