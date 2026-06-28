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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

شرکت‌کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، بیمه می‌شوند

شرکت‌کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، بیمه می‌شوند

صنعت بیمه کشور، شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین قائد عظیم‌الشأن انقلاب را بیمه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بر اساس ابلاغ بیمه مرکزی، هفت شرکت بیمه‌ موظف شدند نسبت به عرضه پوشش‌های بیمه‌ای شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، سامان، نوین و آرمان از آنها خواسته است تا همانند رویه‌های مرسوم در مراسم مشابه، همکاری لازم را به‌منظور عرضه پوشش بیمه‌های درخواستی از طریق کنسرسیوم در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط انجام دهند.

این رسالت در راستای حفظ امنیت و آرامش خاطر مردم و با رویکردی مسئولانه صورت گرفته تا شرکتت‌کنندگان با آرامش در این مراسم حضور یابند.

گفتنی است مراسم وداع با رهبر شهید در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر و مراسم تشییع پیکر معظم‌له در روز ۱۵ تیر در تهران برگزار خواهد شد. همچنین این مراسم در روز ۱۶ تیر در قم و در روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس نیز برگزار می‌شود.

کد مطلب 6873157
علی فروزانفر

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