آیین وداع و تشییع پیکر امام شهید نماد همدلی آحاد مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر سه شنبه در نشست کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس) استان گیلان، ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: ملت شریف ایران با حضور گسترده و پرشور در تجمعات شبانه و آیین عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی خود را برای شرکت باشکوه در مراسم بدرقه رهبر شید انقلاب اسلامی آماده می‌کند.

وی با بیان اینکه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس ‌الله ‌نفسه ‌الزکیه) و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۳ تا ۱۸ تیر در کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: این مراسم با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار «باید برخاست»، شعار بین‌المللی «قوموا لله» و نماد «مشت گره‌کرده» برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام اشجری به تشکیل ستاد استانی بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ (قدس ‌الله ‌نفسه ‌الزکیه) خبر داد و افزود: ۱۱ کمیته در این ستاد تشکیل شده و مسئولیت کمیته فرهنگی آن به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان تفویض شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه نهم رمضان برای مردم ایران عاشورا بود، تصریح کرد: در این روز امام شهید انقلاب اسلامی با وفادارترین اصحاب خود به درجه رفیع شهادت و لقای پروردگار نایل شدند.

وی با اشاره به اینکه خون پاک قائد شهید امت اسلامی و یاران باوفایش موجب بیداری غافلان و ناآگاهان شد، بیان کرد: عاشورای نهم رمضان و خون مطهر امام شهید و یارانش، انقلاب اسلامی را ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه آیین وداع و تشییع پیکر مطهر امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی)، نماد وحدت و همدلی آحاد مردم ایران با هر گرایش و سلیقه‌ای است، گفت: این آیین فرصتی برای تجدیدبیعت ملت انقلابی و ولایت‌مدار ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پیش‌بینی استقبال گسترده مردم ولایت‌مدار گیلان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع، اظهار کرد: با تاکید استاندار گیلان از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این امر بهره‌مند خواهیم شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی متعددی در راستای مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت اسلامی در استان پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: انعکاس باشکوه حضور مردم گیلان در آیین وداع و تشییع با اهتمام جدی همه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما محقق خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به تداوم برگزاری تجمعات شبانه در بازه زمان ۱۳ تا ۱۸ تیر در سراسر استان گیلان همزمان با مراسم وداع و تشییع، تصریح کرد: برگزاری مراسم سوگواری برای اقشار مختلف و اقامه نماز لیله‌الدفن، برگزاری محافل قرآن کریم در مساجد و بقاع متبرکه و اجرای پویش ختم قرآن مجید، برگزاری روضه‌های خانگی، ساخت تندیس «مشت گره‌کرده» و نصب در یکی از میادین شهر رشت، تولید آثار هنری و پنج سرود گیلکی و فارسی، اجرای پویش رسانه‌ای، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، اجرای نمایش خیابانی، اجرای پویش شعر، تولید و توزیع اقلام تبلیغاتی با نماد مراسم، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی از دیگر برنامه‌های ستاد خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری مراسم بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) در سراسر استان خبر داد و افزود: این مراسم در شهر رشت، صبح روز شنبه ۲۰ تیر پس از خاکسپاری پیکر مطهر امام شهید(ره) با سخنرانی یک از شخصیت‌های برجسته ملی در مصلای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.