محدوده‌ و جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن زاده فرمانده لشگر ۲۷ محمد رسول الله(ص) تهران در گفت و گو با شبکه خبر سیما، با بیان این که برنامه وداع با پیکر رهبری شهید از ساعت ۶ روز سیزدهم شروع و تا ساعت ۲۰ روز چهاردهم ادامه دارد، گفت: با توجه به گرمای هوا، نماز بر پیکر شهید آیت‌الله خامنه‌ای، صبح یکشنبه در مصلای تهران اقامه می‌شود.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم در مراسم وداع با رهبر شهید توقف جمعیت داشته باشیم، گفت: برنامه‌ریزی این‌گونه است که مردم از یک نقطه وارد مصلی شوند و پیکر مطهر را ببیند و ظرف ۱۵ دقیقه از آن بخش خارج شوند. پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در جایگاه مرتفعی قرار خواهد گرفت که هر فردی در هر جای محدوده اصلی حیاط مصلی، رواق‌ها و بام شبستان بتواند پیکرهای مطهر را رویت کند

به گفته رئیس ستاد وداع و تشییع رهبر شهید ۴۸ ساعت برنامه رسمی قرآن، مداحی و.. در مصلی تدارک دیده شده که برنامه اصلی در استیج اصلی است و علاوه بر آن در رواقهای دیگر نیز برنامه هایی با حضور شعرا، قاریان قرآن و نیز برنامه های کودکان برقرار است.

وی گفت: نمی توان زمان قطعی برای پایان مراسم تشییع در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه اعلام کرد: اما تلاش می‌شود برنامه تشییع پیکر ایشان تا غروب دوشنبه پایان یابد.

محدوده‌ برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید کجاست؟

- خیابان دماوند>خیابان انقلاب>خیابان آزادی>اتوبان لشگری>اتوبان آزادگان‌

- شهید سلیمانی>جانبازان>شهید صیاد شیرازی>شهید مطهری >شهید گمنام>جلال آل احمد>آیت الله کاشانی>علامه جعفری>آزادگان >شهید فهمیده

- خیابان ۱۷ شهریور >امیرکبیر >امام خمینی (ره)> یادگار امام >سی متری جی > میدان فتح >شهید متوسلیان >آزادگان

- آزادگان >بزرگراه آیت الله سعیدی

- بزرگراه اشرفی اصفهانی

- کارگرشمالی و جنوبی