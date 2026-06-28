به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در جریان برگزاری نشستهای مجمع عمومی فدراسیون ورزش دانشآموزی آسیا، با موافقت اعضای این فدراسیون، جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان مجمع عمومی فدراسیون ورزش دانشآموزی آسیا در سال ۲۰۲۸ انتخاب شد.
همچنین، بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این نشست، میزبانی مسابقات هندبال پسران مدارس آسیا در سال۲۰۲۷ نیز به ایران واگذار شد تا کشورمان بار دیگر میزبان یکی از مهمترین رویدادهای ورزش دانشآموزی قاره آسیا باشد.
اعطای این دو میزبانی، بیانگر اعتماد اعضای فدراسیون ورزش دانشآموزی آسیا به ظرفیتهای فنی، اجرایی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری رویدادهای بینالمللی است و نشاندهنده جایگاه رو به رشد کشورمان در عرصه ورزش دانشآموزی آسیاست.
میزبانی مجمع عمومی ۲۰۲۸، فرصت مناسبی برای گسترش تعاملات بینالمللی، تبادل تجربیات و تقویت همکاریهای منطقهای خواهد بود و برگزاری مسابقات هندبال پسران مدارس آسیا در سال ۲۰۲۷ نیز زمینهای برای توسعه ورزش دانشآموزی، ارتقای سطح فنی رقابتها و معرفی توانمندیهای ایران در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی فراهم خواهد کرد.
این دستاورد، گامی مهم در راستای تقویت دیپلماسی ورزشی و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در ورزش دانشآموزی آسیا به شمار میرود.
نظر شما