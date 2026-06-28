به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی با انتشار تصویری از کتاب «نهجالبلاغه جوانان» در صفحه اینستاگرامی خود، مخاطبان بهویژه نسل جوان را به مطالعه این اثر دعوت کرد.
وی در متن منتشرشده همراه این تصویر نوشت: «جوانان عزیز؛ جواب تمامی سؤالات خود در تمامی شئون زندگی را در این کتاب نورانی بهراحتی جستوجو کنید و از تابش فرمایش حضرت مولا لذت دنیوی و اخروی ببرید.»
کتاب «نهجالبلاغه جوانان» (جلد دوم) با عنوان فرعی «سبک زندگی از زبان امام علی (ع)» به اهتمام محمدحسین دانشوند تدوین و از سوی نشر نشان منتشر شده است. این اثر با انتخاب و تنظیم گزیدهای از آموزههای امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، میکوشد مفاهیم اخلاقی، تربیتی و سبک زندگی اسلامی را با زبانی ساده و متناسب با نیازهای نسل جوان ارائه کند.
انتشار این معرفی از سوی محمود کریمی در آستانه ایام منتهی به ماه صفر، با استقبال مخاطبان صفحه او همراه شده و بار دیگر توجه به کتابهایی با محوریت معارف نهجالبلاغه و سبک زندگی علوی را در فضای مجازی پررنگ کرده است.
در معرفی این اثر نیز آمده است که «نهجالبلاغه جوانان» تلاش دارد با گزینش موضوعی حکمتها، نامهها و خطبههای نهجالبلاغه، راهنمایی کاربردی برای جوانان در مواجهه با مسائل فردی، اجتماعی و اخلاقی فراهم کند.
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