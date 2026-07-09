به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «به رسم حسین(ع)؛ سلوک عاشورایی در تربیت یاران امام عصر(عج)» نوشته حجت‌الاسلام محمد میرزامحمدی، با تدوین سیدحسین رضوی مظاهر و سیدمجید موسوی، از سوی نشر معارف منتشر شد. این اثر که برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های محرم این استاد حوزه است، تلاش دارد با تبیین پیوند میان نهضت عاشورا و فرهنگ انتظار، مبانی تربیت یاران حضرت ولی‌عصر(عج) را از منظر قرآن، روایات و سیره اهل‌بیت(ع) بررسی کند.

کتاب «به رسم حسین(ع)» حاصل تدوین مجموعه‌ای از جلسات سخنرانی حجت‌الاسلام محمد میرزامحمدی است که در دهه‌های ماه محرم با موضوع «سلوک عاشورایی در تربیت یاران امام عصر(عج)» ایراد شده است. این مباحث که پیش‌تر در قالب سخنرانی ارائه شده بود، با هدف دسترسی آسان‌تر طلاب، مبلغان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به معارف عاشورایی، توسط سیدحسین رضوی مظاهر و سیدمجید موسوی، از اعضای مؤسسه علمی و فرهنگی حداث الحسین(ع)، تدوین و تنظیم شده و اکنون در قالب یک کتاب از سوی نشر معارف در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

این اثر بر این ایده استوار است که نهضت عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه الگویی مستمر برای تربیت انسان، اصلاح جامعه و آماده‌سازی مؤمنان برای ایفای نقش در عصر ظهور به شمار می‌آید. نویسنده با تکیه بر آیات قرآن، احادیث و سیره اهل‌بیت(ع)، تلاش می‌کند نشان دهد که بسیاری از ویژگی‌هایی که در یاران امام حسین(ع) دیده می‌شود، همان ویژگی‌هایی است که در روایات برای یاران حضرت مهدی(عج) نیز برشمرده شده است.

عاشورا؛ الگویی برای تربیت یاران ظهور

کتاب در قالب ده جلسه تنظیم شده و هر فصل یکی از ابعاد سلوک عاشورایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نخستین جلسه با عنوان «معرفت امام؛ لازمه درک عظمت عاشورا»، موضوعاتی همچون جایگاه انسان در نظام آفرینش، نقش بعثت پیامبران در هدایت بشر، اهمیت ولایت در استمرار مسیر هدایت، جایگاه معرفت امام در فهم صحیح حادثه کربلا و نقش بصیرت اصحاب امام حسین(ع) در همراهی با آن حضرت مطرح می‌شود. نویسنده در این بخش بر این نکته تأکید دارد که شناخت حقیقت عاشورا بدون شناخت جایگاه امامت ممکن نیست.

جلسه دوم با عنوان «استقرار حاکمیت دین الهی در مبارزه با طاغوت فردی و اجتماعی» به بررسی شیوه مقابله پیامبران الهی با طاغوت می‌پردازد و ضمن اشاره به نمونه‌های قرآنی، نسبت میان دینداری و مسئولیت اجتماعی را تبیین می‌کند. در ادامه، مخاطرات دنیاگرایی، دین‌فروشی و آزمون‌های پیش روی جامعه دینی مورد توجه قرار گرفته و وفاداری یاران امام حسین(ع) به عنوان نمونه‌ای از پایداری در مسیر حق بررسی می‌شود.

در سومین جلسه، با عنوان «جهاد فی سبیل‌الله و عافیت‌طلبی جامعه اسلامی»، جایگاه جهاد در اندیشه اسلامی، آثار فردی و اجتماعی ترک جهاد و نقش قیام امام حسین(ع) در احیای روح مقاومت مورد بحث قرار می‌گیرد. نویسنده همچنین به این موضوع می‌پردازد که چگونه عافیت‌طلبی می‌تواند جامعه را از آرمان‌های دینی دور کند و زمینه سلطه جریان‌های باطل را فراهم آورد.

چهارمین فصل کتاب با عنوان «فلسفه قیام حسینی؛ احیای فریضه امر به معروف» به هدف قیام امام حسین(ع) از منظر احیای ارزش‌های دینی اختصاص دارد. در این بخش، اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، نسبت آن با جهاد و نقش این فریضه در اصلاح جامعه بررسی شده و نمونه‌هایی از سیره بزرگان دین در پاسداری از این اصل ارائه می‌شود.

ده جلسه، یک روایت از پیوند کربلا و انتظار

در ادامه، جلسه پنجم با عنوان «معیار شناخت مؤمن و منافق» به تبیین ویژگی‌های ایمان و نفاق بر اساس آموزه‌های قرآنی می‌پردازد. نویسنده با مقایسه ویژگی‌های این دو گروه، بر ضرورت شناخت شاخص‌های حقیقی دینداری و نقش آن در سلامت جامعه تأکید می‌کند و راهکارهایی برای مقابله با گسترش نفاق اجتماعی ارائه می‌دهد.

ششمین جلسه کتاب با عنوان «حقیقت انتظار در دولت مهدوی؛ پیوند جهاد فرهنگی و نظامی» به مفهوم انتظار از منظری فعال می‌پردازد. در این بخش، انتظار صرفاً به عنوان یک حالت درونی معرفی نمی‌شود، بلکه به مثابه مسئولیتی اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین ابعاد فرهنگی و نظامی حکومت مهدوی و شیوه مقابله با جریان‌های نفاق در روایات مرتبط با عصر ظهور تبیین شده است.

جلسه هفتم با عنوان «غربالگری مؤمنان و مراحل اصلاح جامعه» به مسئله آزمون‌های الهی و پالایش جامعه ایمانی اختصاص دارد. نویسنده با مرور وقایع منتهی به عاشورا، فرآیند غربال یاران امام حسین(ع) را تحلیل کرده و سپس مراحل اصلاح جامعه را از خانواده تا عرصه‌های اجتماعی و جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

در فصل هشتم، با عنوان «تجلی جوانمردی در ترازوی قرآن؛ از اصحاب کهف تا حضرت علی‌اکبر(ع)»، مفهوم فتوت و جوانمردی در منابع اسلامی واکاوی شده است. نویسنده با استناد به آیات قرآن و روایات، جلوه‌های مختلف این ویژگی اخلاقی را در زندگی شخصیت‌های دینی بررسی کرده و حضرت علی‌اکبر(ع) را نمونه‌ای از اوج جوانمردی و وفاداری معرفی می‌کند.

جلسه نهم کتاب با عنوان «بصیرت و ثبات قدم؛ آسیب‌شناسی دینداری فصلی» به بررسی نقش بصیرت در استمرار ایمان اختصاص یافته است. در این بخش، مباحثی مانند اهمیت بصیرت دینی، تحلیل انحراف خواص، ضرورت همراهی با امام و آسیب‌های نفاق در جوامع دینی مطرح می‌شود و نویسنده تلاش می‌کند عوامل سستی ایمان و دینداری مقطعی را مورد واکاوی قرار دهد.

آخرین فصل کتاب نیز با عنوان «پیوند عمیق نهضت حسینی و قیام مهدوی» به ارتباط میان فرهنگ عاشورا و انتظار می‌پردازد. در این بخش، امتداد مسیر امامت از عاشورا تا عصر ظهور، جایگاه دعای ندبه در تبیین این پیوند، نقش شعائر حسینی در حفظ هویت دینی و تأثیر فرهنگ انتظار در زیست اجتماعی مؤمنان مورد بحث قرار گرفته است.

کتاب «به رسم حسین(ع)» افزون بر ارائه مباحث اعتقادی و تاریخی، با حفظ ساختار سخنرانی‌ها، کوشیده است زبانی روان و قابل استفاده برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان داشته باشد. از این رو، طلاب، خطیبان، مبلغان، مداحان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه معارف اسلامی می‌توانند از آن به عنوان منبعی برای مطالعه، پژوهش و بهره‌گیری در فعالیت‌های تبلیغی استفاده کنند.

این اثر با تدوین سیدحسین رضوی مظاهر و سیدمجید موسوی و با همکاری مؤسسه علمی و فرهنگی حداث الحسین(ع)، توسط نشر معارف منتشر شده و به تازگی در دسترس علاقه‌مندان به مباحث عاشورایی، فرهنگ انتظار و مطالعات دینی قرار گرفته است.