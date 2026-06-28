به گزارش خبرنگار مهر، امین حیدری بعدازظهر یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در منزل خانواده شهید والامقام «افشین کاکایی» از شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: مطالعه زندگی شهدا، جلوه‌ای روشن از ایمان، اخلاص و فداکاری در مسیر آرمان‌های الهی را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد شهادت، مهر قبولی بندگان صالح در پیشگاه پروردگار است.

بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه شهادت معامله‌ای ارزشمند و الهی است، افزود: باید به حال خود غبطه بخوریم که از قافله نورانی شهدا جا مانده‌ایم و آرزو داریم پایان عمر ما نیز با شهادت رقم بخورد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی شهدا در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: هرچند شهادت برای خانواده‌ها اندوهی عمیق به همراه دارد، اما بشارت‌های الهی در قرآن مایه آرامش بازماندگان است.

حیدری ادامه داد: شهدا پس از عروج نیز نسبت به خانواده‌های خود بی‌توجه نیستند و با ایثار جان خویش، زمینه شفاعت و رحمت الهی را برای بازماندگان فراهم می‌کنند.

وی در پایان بر لزوم تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.