به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت آب‌بندان‌های مازندران اظهار کرد: تا پایان فصل بهار، حجم آب ذخیره‌شده در آب‌بندان‌های استان به ۳۵۸ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۸۹ درصد ظرفیت ۴۰۵ میلیون مترمکعبی این سازه‌های بومی تأمین آب کشاورزی است.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و ۳۴ قطعه آب‌بندان در مازندران وجود دارد، افزود: مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی این آب‌بندان‌ها ۴۰۵ میلیون مترمکعب است که از نظر حجم ذخیره آب، معادل ظرفیت مخزن ۱۱ سد بزرگ و کوچک استان محسوب می‌شود و نشان‌دهنده نقش راهبردی این سازه‌ها در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت، تصریح کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، مدیریت صحیح منابع آبی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و بهره‌برداران باید با رعایت الگوی مصرف، نوبت‌بندی و برداشت برنامه‌ریزی‌شده از آب‌بندان‌ها، زمینه تأمین آب تا پایان فصل زراعی را فراهم کنند.

موسوی با هشدار نسبت به استمرار شرایط خشکسالی در کشور و مازندران، از کشاورزان خواست از کشت دوم در شالیزارها خودداری کنند و گفت: پرهیز از کشت دوم و مصرف بهینه آب، نقش مهمی در جلوگیری از بروز تنش آبی و حفظ منابع موجود تا پایان فصل کشاورزی خواهد داشت.