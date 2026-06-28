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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

زمان گشایش زیرگذر بزرگراه حکیم-تعاون

زمان گشایش زیرگذر بزرگراه حکیم-تعاون

اجرای لایه نهایی آسفالت زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون امشب آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، احداث زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون از مهرماه سال ۱۴۰۲ با هدف تامین سفرهای گذری و عبوری از سطح زیرین و تامین دسترسی‌های بلوار تعاون و سایر گردش‌های مورد نیاز ترافیکی از سطح زمین در حال اجراست.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اعلام خبر تسریع عملیات اجرایی زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون، افزود: زیرسازی این محور با اجرای ۵۰۶۸ تن بتن غلتکی در هفته گذشته به پایان رسیده و لایه نخست آسفالت نیز با پخش ۲۷۰۰ تن آسفالت بیندر تکمیل شد.

وی ادامه داد: عملیات تکمیلی نظیر پیاده روسازی و جدولکاری در مراحل نهایی است و متعاقب نصب هندریل های بخش شرقی زیرگذر، این عملیات در بخش غربی به مراحل پایانی نزدیک می شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران از نصب ۷۸ پایه روشنایی و ۳۲ پروژکتور زیرگذر و ادامه جایگذاری ۱۲۰۰ مترطول نیوجرسی خبر داد و افزود: نصب تابلو و علائم ترافیکی از شب گذشته آغاز شده است.

صداقتی اظهار داشت: پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون از مرز ۹۰ درصد فراتر رفت.

وی نیمه نخست تیرماه را زمان بهره برداری از زیرگذر بزرگراه حکیم اعلام و خاطرنشان کرد: دسترسی های روسطحی بلوار تعاون نیز یکماه پس از گشایش زیرگذر، به بهره برداری می رسد.

گفتنی است؛ پس از احداث بزرگراه حکیم، دسترسی های محلی بلوار تعاون مسدود و بدین صورت گردش های ترافیکی مازاد بر شهروندان تحمیل می شد. اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم با بلوار تعاون، کاهش ترافیک تقاطع بزرگراه شهید باکری در شرق و کاهش بار ترافیکی میدان المپیک در غرب بلوار تعاون و مجموعا کاهش ۳۵ کیلومتر پیمایش اضافی در شبکه ترافیکی منطقه ۵ را به دنبال خواهدداشت.

کد مطلب 6873400
محدثه رمضانعلی

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