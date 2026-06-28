زمان گشایش زیرگذر بزرگراه حکیم-تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، احداث زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون از مهرماه سال ۱۴۰۲ با هدف تامین سفرهای گذری و عبوری از سطح زیرین و تامین دسترسی‌های بلوار تعاون و سایر گردش‌های مورد نیاز ترافیکی از سطح زمین در حال اجراست.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اعلام خبر تسریع عملیات اجرایی زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون، افزود: زیرسازی این محور با اجرای ۵۰۶۸ تن بتن غلتکی در هفته گذشته به پایان رسیده و لایه نخست آسفالت نیز با پخش ۲۷۰۰ تن آسفالت بیندر تکمیل شد.

وی ادامه داد: عملیات تکمیلی نظیر پیاده روسازی و جدولکاری در مراحل نهایی است و متعاقب نصب هندریل های بخش شرقی زیرگذر، این عملیات در بخش غربی به مراحل پایانی نزدیک می شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران از نصب ۷۸ پایه روشنایی و ۳۲ پروژکتور زیرگذر و ادامه جایگذاری ۱۲۰۰ مترطول نیوجرسی خبر داد و افزود: نصب تابلو و علائم ترافیکی از شب گذشته آغاز شده است.

صداقتی اظهار داشت: پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون از مرز ۹۰ درصد فراتر رفت.

وی نیمه نخست تیرماه را زمان بهره برداری از زیرگذر بزرگراه حکیم اعلام و خاطرنشان کرد: دسترسی های روسطحی بلوار تعاون نیز یکماه پس از گشایش زیرگذر، به بهره برداری می رسد.

گفتنی است؛ پس از احداث بزرگراه حکیم، دسترسی های محلی بلوار تعاون مسدود و بدین صورت گردش های ترافیکی مازاد بر شهروندان تحمیل می شد. اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم با بلوار تعاون، کاهش ترافیک تقاطع بزرگراه شهید باکری در شرق و کاهش بار ترافیکی میدان المپیک در غرب بلوار تعاون و مجموعا کاهش ۳۵ کیلومتر پیمایش اضافی در شبکه ترافیکی منطقه ۵ را به دنبال خواهدداشت.