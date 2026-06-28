توقیف کامیون حامل چوب قاچاق در محور ساری- قائمشهر

سید حمید ساداتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرحهای نظارتی و مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی، نیروهای یگان حفاظت این اداره با رصد مستمر محورهای مواصلاتی، شامگاه شنبه موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی حامل چوب جنگلی شدند که بهصورت غیرمجاز در حال حمل محموله بود.
وی افزود: این عملیات با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان، سرجنگلبان حوزه زرینآباد، مأموران حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و همکاری پلیس راه به اجرا درآمد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری با بیان اینکه خودروی توقیفشده به همراه محموله کشفشده برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده است، تصریح کرد: پرونده این تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و پیگیری آن تا صدور رأی نهایی ادامه خواهد داشت.
ساداتی حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی را از اولویتهای این اداره دانست و گفت: صیانت از سرمایههای ملی خط قرمز ماست و با هرگونه تخلف و قاچاق چوب بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده حمل غیرمجاز چوب یا هرگونه تخریب عرصههای جنگلی، موضوع را در سریعترین زمان به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
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