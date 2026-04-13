آزادسازی اراضی ملی و برخورد با قاچاق چوب در مازندران

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حفاظتی اخیر در سطح استان، اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی، عملیات رفع تصرف در منطقه بندپی شرقی شهرستان بابل انجام شد.

وی افزود: در این عملیات که با استناد به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت، حدود ۵ هزار مترمربع از اراضی ملی در جنگل‌های تورسو و سیبرون از دست متصرفان خارج و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

باقری با بیان اینکه در این عملیات آثار تصرف شامل فنس‌کشی، سیم‌خاردار و کاشت نهال‌های غیرمجاز جمع‌آوری شد، تصریح کرد: یگان‌های حفاظتی منابع طبیعی با هرگونه تصرف و تخریب عرصه‌های ملی برخورد قاطع خواهند داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در ادامه به کشف محموله‌های قاچاق چوب در استان اشاره کرد و گفت: در شهرستان نور، یک دستگاه خودروی نیسان حامل حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم چوب فاقد مجوز از گونه‌های جنگلی شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه داد: این عملیات با همکاری نیروهای یگان حفاظت، سپاه و نیروی انتظامی انجام شد و با دستور مقام قضایی، راننده خودرو بازداشت و محموله به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

باقری همچنین از کشف یک محموله دیگر چوب قاچاق در شهرستان قائمشهر خبر داد و افزود: مأموران یگان حفاظت در بازدید از مراکز دپوی چوب، یک دستگاه کامیون حامل چوب‌آلات جنگلی فاقد مجوز را در حین بارگیری شناسایی و توقیف کردند.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها و گشت‌های حفاظتی در سطح استان، خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند همکاری و مشارکت مردمی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به ادارات منابع طبیعی اطلاع دهند.