نیت موقوفه ۱۵۰ ساله در طارم زنجان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام روح اله احمدی در خصوص اجرای این طرح، افزود: ماه محرم یادآور فداکاری اباعبدالله الحسین علیه السلام برای انجام وظیفه بوده و نشان می‌دهد که هر چقدر هزینه این کار هم بالا باشد نباید اجرای آن متوقف شود.

وی اضافه کرد: در این راستا زنده یاد حاج جعفرقلی از واقفین شاخص شهرستان طارم در سال ۱۲۸۹ قمری مقارن دوران قاجاریه اراضی زراعی خود در روستای ته دره شهرستان طارم زنجان را وقف عزاداری برای حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل (ع) در ماه محرم در این قریه کرد تا مال خود پس از مرگ هم حفظ شده و هم صرف عزاداری شهدای کربلا شود.

مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان طارم ادامه داد: اراضی کشاورزی این واقف به همت یک شرکت کشت و صنعت زیتونکاری شده و مبالغ اجاره آن هر ساله به حساب موقوفه واریز می‌شود.

به گفته وی، امسال ۱۰۰ میلیون تومان از درآمدهای موقوفه زنده یاد حاج جعفرقلی ابن حاج تقی در این برنامه هزینه شد و اهالی روستای ۳۰۰ نفره ته دره مهمان سفره احسان و اطعام ماه محرم در مسجد این روستا همراه با سخنرانی و روضه خوانی شدند.

وی با بیان اینکه اجرای نیات وقف محدود به عزاداری نیست، افزود: در سالهای قبل از محل درآمدهای موقوفه مرحوم مظفرالدوله نیز در راستای بهبود وضعیت آب شرب این روستا اقدام شد و با پیگیری طرح های ارتقای موقوفات از طریق انجام سرمایه گذاری و رسیدن به تولید محصولات کشاورزی متناسب با اقلیم منطقه درصدد احیای موقوفات دارای ظرفیت طارم هستیم.

احمدی گفت: اوقاف با اداره امور موقوفات و درآمددار کردن آنها وظیفه دارد موقوفات راکد را احیا کند و موقوفات آباد را نیز توسعه و پیشرفت بدهد تا بتواند نیات واقفین را به شکل موثر به اجرا برساند.