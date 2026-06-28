اعزام تا ۱۰ کاروان اتوبوس برای آئین تشییع رهبر شهید از گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس میرکریمی شامگاه یکشنبه در جلسه نشست هماهنگی تشییع پیکر مطهر «امام شهید» در فرمانداری شهرستان گلپایگان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری‌های اعزام زائران اظهار کرد: تا ظهر امروز اقدامات لازم از طریق فرمانداری انجام شده و جلسه نهایی تعیین سهمیه فردا در استانداری برگزار خواهد شد.



وی افزود: هرچند هنوز سهمیه نهایی شهرستان به‌صورت قطعی اعلام نشده و مقرر است روز سه‌شنبه میزان دقیق اعزام مشخص شود، اما بر اساس برآورد اولیه حداقل ۵ دستگاه اتوبوس برای گلپایگان در نظر گرفته شده و احتمال افزایش این سهمیه تا ۱۰ دستگاه نیز وجود دارد.



فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به اینکه ، بخش عمده اعزام‌ها به‌صورت کاروان‌های خودروی شخصی و در قالب پویش عمومی انجام خواهد شد، گفت: زمان حرکت از روز چهاردهم پس از نماز مغرب تعیین شده تا زائران روز پانزدهم در تهران حضور یابند.



وی ادامه داد: ثبت‌نام متقاضیان صرفاً به‌صورت حضوری از طریق پایگاه بعثت در میدان امام خامنه‌ای و پایگاه‌های بسیج شهرستان انجام می‌شود و زائران تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.



میرکریمی با اشاره به تجهیز کاروان‌ها اظهار کرد: هر اتوبوس به‌عنوان یک کاروان مستقل با اقلام ضروری از جمله آب، کنسرو، بسته‌های بهداشتی و اقلام امدادی تجهیز می‌شود و به دلیل شرایط گرمای هوا امکان تهیه غذای گرم وجود ندارد.



وی افزود: با توجه به برگزاری چندروزه مراسم در تهران، پیشنهاد شده موکب‌ها به‌طور کامل از شهرستان به تهران منتقل و مستقر شوند، زیرا ایجاد زیرساخت در محل امکان‌پذیر نیست و تمامی تجهیزات باید از شهرستان تأمین شود.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و کمک‌های مردمی برای پشتیبانی از استقرار موکب‌ها در تهران ضروری است.



میرکریمی همچنین بر لزوم استقرار تیم‌های امدادی، آمبولانس و خودروهای کمک‌دار در مسیر تأکید کرد و گفت: هر کاروان باید تحت پوشش کامل امدادی قرار گیرد.



وی در پایان با تأکید بر بسیج کامل ظرفیت‌های شهرستان برای اعزام، اسکان و پشتیبانی زائران افزود: این برنامه یک رویداد ملی است و همه دستگاه‌ها باید با انسجام و هماهنگی کامل در اجرای آن نقش‌آفرینی کنند.