به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز چهارشنبه در اطلاعیهای با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، بر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی برای حفظ سلامت شرکتکنندگان تأکید کرد.
بر اساس این اطلاعیه، افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند بیماریهای قلبی، دیابت و فشار خون باید پیش از حضور در مراسم با پزشک خود مشورت کرده و داروهای مصرفی را به همراه داشته باشند.
همچنین توصیه شده است کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن در ساعات اوج شلوغی و گرمای هوا مورد مراقبت ویژه قرار گیرند و شرکتکنندگان برای پیشگیری از گرمازدگی، آب آشامیدنی سالم و بستهبندیشده همراه داشته و هر ۲۰ دقیقه چند جرعه آب بنوشند.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر ضرورت پرهیز از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم خورشید و استفاده از کلاه، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب تأکید کرده و از مردم خواسته است در صورت بروز علائمی مانند سرگیجه، تهوع، سردرد یا ضعف شدید، بلافاصله به چادرهای سلامت یا خودروهای اورژانس مراجعه کنند.
در این اطلاعیه آمده است: شرکتکنندگان باید از توقف در مسیرهای ورود و خروج و ایجاد فشار به سایر افراد خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود و در صورت احساس تنگی نفس یا فشار در قفسه سینه، به حاشیه جمعیت رفته و درخواست کمک کنند.
توصیههای ویژه برای کودکان و شیرخواران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده از لباسهای نخی، خنک، روشن و آزاد، کلاه لبهدار و کالسکههای مجهز به سایبان را برای کودکان ضروری دانسته و به خانوادهها توصیه کرده است یک دست لباس اضافه، وسایل مورد نیاز کودک و آب آشامیدنی کافی همراه داشته باشند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که تغذیه با شیر مادر بهترین راه محافظت از شیرخواران در برابر بیماریهای عفونی و ایجاد آرامش برای کودک است و مادران شیرده باید علاوه بر مصرف کافی آب و مایعات، میانوعدههای انرژیزا مانند بیسکویت، میوه خشک و آجیل همراه داشته باشند.
همچنین به خانوادهها توصیه شده است از خوراندن شربتها، میوهها، غذاها و آبهای توزیعشده در موکبها به کودکان، بهویژه کودکان زیر پنج سال، خودداری کنند و فقط از آب معدنی بستهبندیشده یا آب جوشیده استفاده شود.
برای پیشگیری از مفقود شدن کودکان نیز پیشنهاد شده است نام کودک و شماره تماس والدین روی دستبند یا در جیب لباس وی قرار گیرد و خانوادهها از حضور در نقاط بسیار متراکم و گلوگاههای جمعیتی خودداری کنند.
توصیههای اختصاصی به مادران باردار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرده است مادران باردار پیش از سفر و حضور در مراسم با پزشک یا ماما مشورت کنند، زیرا برخی بارداریها نیازمند مراقبت ویژه هستند و ممکن است پیادهروی طولانی یا سفر برای آنان مناسب نباشد.
بر اساس این توصیهها، مادران باردار باید از ایستادن طولانیمدت خودداری کرده و در صورت پیادهروی، هر ۱۰ دقیقه استراحت کوتاه داشته باشند، همراه داشتن آب و میانوعده سبک مانند خرما، پوشیدن لباسهای نخی و گشاد، استفاده از کفش مناسب، رعایت بهداشت دست و استفاده از ماسک از دیگر توصیههای مطرحشده برای این گروه است.
همچنین مادران در ماه آخر بارداری بهتر است از حضور در مکانهای بسیار شلوغ پرهیز کنند و در صورت مشاهده علائمی مانند خونریزی، درد شکم، کاهش حرکات جنین، تنگی نفس، سرگیجه، سردرد، تب و لرز یا ورم پاها، سریع به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنند.
سالمندان؛ گروهی در معرض بیشترین خطر گرمازدگی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سالمندان را یکی از آسیبپذیرترین گروهها در برابر گرمای هوا معرفی کرده و توصیه کرده است آنان نیز پیش از سفر با پزشک خود مشورت کنند و داروها، کارت شناسایی، آب آشامیدنی، پودر ORS، وسایل کمک حرکتی و تجهیزات مورد نیاز خود را همراه داشته باشند.
بر اساس این اطلاعیه، سالمندان باید از لباسهای نخی، کفش مناسب پیادهروی، کلاه لبهدار، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب استفاده کنند و افراد مبتلا به آلزایمر یا اختلالات شناختی نیز باید با یک همراه در مراسم حضور یابند.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر نوشیدن مداوم مایعات، استراحت در سایه و پرهیز از حضور در ساعات اوج گرما تأکید کرده و مصرف غذاهای تازه و گرم را توصیه کرده است، همچنین سالمندان باید از مصرف سالادها، غذاهای دارای سس، لبنیات غیرپاستوریزه و خوراکیهای شور و چرب پرهیز کنند.
در این اطلاعیه آمده است که سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن باید علائم هشداردهندهای مانند درد قفسه سینه، تنگی نفس، افت قند خون و ضعف شدید را جدی بگیرند و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه کنند.
تأکید بر رعایت بهداشت مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مردم خواسته است فقط از آب معدنی پلمبشده یا آب جوشیده سرد شده استفاده کنند و از نوشیدن آبهای نامطمئن خودداری نمایند. در این اطلاعیه تأکید شده است مواد غذایی فسادپذیر مانند سالاد الویه، گوشت و لبنیات نباید بیش از ۲ ساعت در هوای گرم خارج از یخچال نگهداری شوند و غذاها باید بهطورکامل پخته و گرم مصرف شوند.
همچنین از مردم خواسته شده است از مصرف سبزیجات خام، سالادهای آماده و بستنیهای غیرپاستوریزه پرهیز کنند و در صورت استفاده از کنسروها، آنها را حداقل ۲۰ دقیقه بجوشانند.
رعایت بهداشت دست، شستوشوی دستها با آب و صابون به مدت حداقل ۴۰ ثانیه، استفاده از وسایل شخصی و مراجعه سریع به پایگاههای سلامت در صورت بروز علائمی مانند اسهال، استفراغ و تب از دیگر توصیههای این دانشگاه است.
توصیههای ایمنی و امدادی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شرکتکنندگان خواسته است شماره اورژانس ۱۱۵ را در تلفن همراه خود ذخیره کرده و پیش از آغاز مراسم، محل استقرار چادرهای سلامت و مراکز درمانی را شناسایی کنند.
این دانشگاه همچنین توصیه کرده است مردم از پذیرش هرگونه خوراکی، نوشیدنی یا دارو از افراد ناشناس خودداری کرده و هرگونه شیء یا بسته مشکوک را به نیروهای انتظامی و تیمهای بهداشتی گزارش دهند.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرده است افرادی که تا ۷۲ ساعت پس از حضور در مراسم دچار علائم گوارشی، تنفسی یا پوستی میشوند، باید به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و سابقه حضور خود در تجمع را اعلام کنند.
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