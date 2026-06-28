برگزاری ۱۸۰ جلسه برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی شامگاه یکشنبه در گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز همدان با اشاره به شرایط ویژه استان در مقاطع مختلف، اظهار کرد: استان همدان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جنگ رمضان و اغتشاشات دیماه درگیر بود، اما با مدیریت جهادی و همراهی مردم، از این شرایط عبور کرد.
وی با اشاره به شهادت قائد امت حضرت آیتالله سید علی خامنهای، افزود: حضرت آیتالله خامنهای بزرگترین سرمایه نظام اسلامی بودند که متاسفانه در نخستین روز جنگ تحمیلی رمضان به شهادت رسیدند.
استاندار همدان حمله به مدرسه میناب را اقدامی دردآور و نشانه اوج قساوت دشمن دانست و گفت: این جنایت، عمق دشمنی و بیرحمی دشمن را بیش از پیش آشکار کرد.
وی در ادامه با تشریح اقدامات استان در دوران جنگ، تصریح کرد: در ایام جنگ، هر روز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد تا روند فعالیت واحدهای تولیدی با کمترین مشکل ادامه یابد.
ملانوری شمسی افزود: در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی نیز در ایام جنگ تلاش گستردهای صورت گرفت و استان همدان در این زمینه عملکرد موفقی داشت.
وی با اشاره به یکی از اقدامات پدافندی استان گفت: در اقدامی ارزشمند، بیش از هزار تن مرغ و گوشت منجمد از ذخایر آسیبدیده در اثر حمله جنایتکارانه آمریکایی صهیونی، به سردخانههای امن منتقل شد.
استاندار همدان همچنین از راهاندازی مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: برای دسترسی آسانتر مردم، مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در ۵۰ نقطه استان راهاندازی شد.
ملانوری شمسی ادامه داد: در ایام جنگ، یکهزار و ۳۹۷ واحد مسکن روستایی در سراسر استان افتتاح و بهرهبرداری شد.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور میز خدمت اقتصادی و عمرانی در میدان مرکزی شهر همدان برپا شد، گفت: این اقدام با هدف تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مدیران و تسریع در پیگیری مطالبات انجام شد.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان اشاره کرد و افزود: ستاد برگزاری این مراسم در مرکز استان و تمامی شهرستانها تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون ۱۸۰ جلسه هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در سطح استان همدان به منظور برنامهریزی هرچه باشکوهتر این رویداد برگزار شده است.
ملانوری شمسی ادامه داد: براساس پیشبینیهای انجامشده، ۵۴ مراسم بزرگ در مراکز شهرستانها و یکهزار و ۳۷۶ برنامه سوگواری در سطح بخشها و روستاهای استان همدان برگزار خواهد شد.
وی از آمادگی موکبها برای خدمترسانی به زائران و مسافران خبر داد و گفت: ۱۸۴ موکب در سطح استان و محورهای مواصلاتی آماده خدمترسانی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید هستند.
استاندار همدان همچنین اظهار کرد: بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از ارادتمندان به رهبر شهید به صورت گروهی به تهران و قم اعزام خواهند شد.
وی از عموم مردم خواست برای تسهیل در تردد و مدیریت بهتر مراسمها، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و تاکید کرد: مراسم تشییع رهبر شهید صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بلکه تجلی بصیرت، وحدت و وفاداری ملت ایران است.
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