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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

آغاز فروش نقدی و نقد و اقساط وانت آریسان ۲ ایران‌خودرو از ۹ تیرماه

آغاز فروش نقدی و نقد و اقساط وانت آریسان ۲ ایران‌خودرو از ۹ تیرماه

شرکت ایران‌خودرو پیرو عرضه های اخیر محصولات سواری، شرایط فروش نقدی و "نقد و اقساط" خودرو وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز را از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، در این طرح، ثبت‌نام بدون اعمال محدودیت پلاک فعال و بدون محدودیت ناشی از ثبت‌نام‌های قبلی انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۹ تیرماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس اعلام ایران‌خودرو، موعد تحویل خودروها حداکثر ۳۰ روز پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام خواهد بود و قیمت خودرو نیز به صورت قطعی و بر اساس قیمت مصوب می باشد.

در این مرحله، وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز در دو تیپ مجهز به سیستم مالتی‌مدیا و دوربین دید عقب و تیپ بدون مالتی‌مدیا عرضه خواهد شد.

همچنین متقاضیانی که تمایل به استفاده از شرایط فروش اقساطی دارند، می‌توانند این خودرو را با بازپرداخت ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه خریداری کنند.

ایران‌خودرو اعلام کرده است این طرح با هدف پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان اجرا می‌شود و ثبت‌نام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6873904

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