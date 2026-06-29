به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، در این طرح، ثبتنام بدون اعمال محدودیت پلاک فعال و بدون محدودیت ناشی از ثبتنامهای قبلی انجام میشود و متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۹ تیرماه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بر اساس اعلام ایرانخودرو، موعد تحویل خودروها حداکثر ۳۰ روز پس از تکمیل فرآیند ثبتنام خواهد بود و قیمت خودرو نیز به صورت قطعی و بر اساس قیمت مصوب می باشد.
در این مرحله، وانت آریسان ۲ دوگانهسوز در دو تیپ مجهز به سیستم مالتیمدیا و دوربین دید عقب و تیپ بدون مالتیمدیا عرضه خواهد شد.
همچنین متقاضیانی که تمایل به استفاده از شرایط فروش اقساطی دارند، میتوانند این خودرو را با بازپرداخت ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه خریداری کنند.
ایرانخودرو اعلام کرده است این طرح با هدف پاسخگویی به نیاز متقاضیان اجرا میشود و ثبتنام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما