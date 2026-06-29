محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضایی اظهار کرد: سال گذشته ۲۴ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی کشور شد، در حالی که تنها ۱۳ هزار قاضی در سراسر ایران فعالیت میکنند، این آمار نشان میدهد که اگر بهجای تمرکز بر برخورد، به سمت پیشگیری از جرم و اختلافات اجتماعی حرکت نکنیم، ارائه خدمات قضایی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: همیشه گفته میشود پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه آن بسیار کمتر از برخورد قضایی یا حل اختلافات است، در همین راستا معاونت پیشگیری از سال ۱۳۸۸ تاکنون تلاش کرده با همکاری همه نهادها، دستگاهها، معتمدین و رسانهها، اقدامات مؤثر و ریشهای انجام دهد، راهبری پیشگیری با قوه قضاییه است، اما اجرای بخشهای مختلف آن نیازمند همراهی همه دستگاههاست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بخش قابلتوجهی از نزاعها در مناطق عشایری و روستایی مربوط به اختلافات زمین، مرز آبادیها، منابع آب و چشمههاست، اگر منتظر وقوع نزاع بمانیم و صرفاً افراد را بازداشت کنیم، مشکل حل نمیشود، به همین دلیل طرح کانونهای نظام کنترل نزاع را اجرا کردیم که نخستین بار در کشور از کوهرنگ آغاز شد.
موسوی ادامه داد: در این طرح، تمام کانونهای نزاع شناسایی و طبقهبندی شدند، هر دو تا سه هفته یکی از این نقاط با حضور امامجمعه، فرماندار، بزرگان و ریشسفیدان بررسی و بین طرفین تفاهمنامه و میثاقنامه امضا میشود، از حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نقطه شناساییشده، تاکنون ۷۰ تا ۸۰ مورد با همکاری مردم و مسئولان حل شده است.
وی با اشاره به اهمیت تحکیم خانواده یادآور شد: فروپاشی خانواده یا حتی طلاق عاطفی میتواند زمینهساز خشونت، فرار از منزل، خودکشی و آسیبهای اخلاقی شود، امروز نسبت طلاق به ازدواج در استان به ۳/۵ به یک رسیده و این زنگ خطر جدی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: یکی از راهکارهای مهم، انتخاب آگاهانه در ازدواج است، جوانان بدون شناخت کافی ازدواج میکنند و همین موضوع مشکلات بعدی را ایجاد میکند، به همین دلیل، چهارمحالوبختیاری نخستین استان کشور خواهد بود که مشاورههای پیش از ازدواج را اجباری میکند، این طرح با همکاری اداره ورزش و جوانان، استانداری، بهزیستی و دانشگاه شهرکرد اجرا میشود و هزینه مشاوره نیز از مردم دریافت نخواهد شد.
موسوی اذعان داشت: زوجین قبل از عقد و حتی قبل از آزمایشها، در یک مرکز تخصصی حضور مییابند و طی دو تا سه ساعت تستهای روانسنجی روز دنیا انجام میشود، تیپهای شخصیتی، نقاط ضعف و خطرات احتمالی زندگی مشترک بررسی و به زوجین آموزش داده میشود.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه صلح و سازش گفت: در حوزه دعاوی خانوادگی، ۴۶ درصد پروندهها با تلاش مشاوران خانواده به صلح ختم شده است و در برخی موارد این رقم به ۶۰ درصد نیز رسیده است، این موفقیت نشان میدهد که آموزش و مشاوره نقش مهمی در کاهش اختلافات دارد.
موسوی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: بخش زیادی از آسیبها بهدلیل ضعف مهارتهای زندگی است، والدین برای فرزندان کلاسهای مختلف ثبتنام میکنند، اما کمتر دیده میشود که کودکان را برای یادگیری کنترل خشم، نه گفتن، سواد رسانه یا مهارتهای ارتباطی به مراکز آموزشی ببرند، حتی والدین نیز باید دورههای تربیت فرزند و مهارتهای زندگی را جدی بگیرند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: اگر اختلالی در روابط زن و شوهر یا رفتار کودک وجود دارد، باید از مشاوره استفاده شود، استان ما در این حوزه بسیار توانمند است و انتظار داریم مردم از این ظرفیت بهره ببرند تا شاهد کاهش آسیبها و جرائم در استان باشیم.
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