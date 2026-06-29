۱۴ تیر، آخرین فرصت واکنش به جزییات اطلاعات معاملات زمستان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ۱۶۹ و ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم) که توسط مودیان در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش‌افزوده دوره زمستان ١۴٠۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) منتقل و در بخش «اطلاعات صورت معاملات و ١۶٩ مکرر» در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است.

بر این اساس، مودیان حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، مهلت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به نشانی my.tax.gov.ir منوی اطلاعات صورت معاملات و (۱۶۹ مکرر) و انتخاب گزینه سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر) و سپس انتخاب گزینه معاملات اظهارنامه ارزش افزوده نسبت به بررسی دقیق اطلاعات بارگذاری شده و تایید یا رد هر یک از آن‌ها اقدام نمایند.