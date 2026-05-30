تمدید مهلت پرداخت مالیات ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان طی بخشنامه‌ای مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ (موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) را تا پایان روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

بر اساس این بخشنامه، چنانچه مؤدیان حداکثر تا پایان روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه مؤدیان نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ اقدام کنند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ خواهند کرد تا جرایم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مرتبط با مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد) و جرایم موضوع ماده (۳۷) این قانون (مربوط به تأخیر در پرداخت مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد، تا تاریخ یادشده) به میزان ۱۰۰ درصد بخشوده شود.

همچنین طبق بخشنامه ابلاغی، بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای فصل زمستان ۱۴۰۴، از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزئیات اطلاعات معاملات» در خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان، تا پایان روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

بر این اساس، آخرین مهلت تکمیل «جزئیات اطلاعات معاملات» از طریق بارگذاری فایل نیز پایان روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ اعلام شد.