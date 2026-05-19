۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

تمدید بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی در کردستان تا ۵ خرداد

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: مودیان مالیاتی در صورت پرداخت و تکمیل تکالیف خود تا ۵ خردادماه از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با ااشاره به ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، مهلت برخی فرآیندهای مهم از جمله مالیات بر ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی و سامانه مؤدیان تمدید شده است.

وی با بیان جزئیات این تصمیم افزود: مهلت نهایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ تا پایان روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است و مودیانی که در این بازه اقدام کنند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر خواهند شد.

فعله‌گری تأکید کرد: این بخشودگی شامل جرایم موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در ادامه با اشاره به تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی گفت: برای دوره زمستان ۱۴۰۴، ارسال اطلاعات از طریق بارگذاری فایل تا پایان روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ و ثبت موردی (آنلاین) تا پایان روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است.

فعله‌گری همچنین درباره سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: با توجه به تمدید مهلت واکنش خریداران، مودیان تا ۵ خردادماه فرصت دارند نسبت به نهایی‌سازی خلاصه عملکرد خود در کارپوشه اقدام کنند.
هشدار نسبت به پایان مهلت

وی با تأکید بر غیرقابل تمدید بودن این فرصت‌ها گفت:
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم فقط تا تاریخ ۵ خرداد معتبر است و پس از آن تمدید نخواهد شد. همچنین با توجه به احتمال ترافیک سامانه‌ها در روزهای پایانی، توصیه می‌شود مودیان اقدامات خود را به روزهای آخر موکول نکنند.

