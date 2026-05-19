تمدید بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی در کردستان تا ۵ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با ااشاره به ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، مهلت برخی فرآیندهای مهم از جمله مالیات بر ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی و سامانه مؤدیان تمدید شده است.

وی با بیان جزئیات این تصمیم افزود: مهلت نهایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ تا پایان روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است و مودیانی که در این بازه اقدام کنند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر خواهند شد.

فعله‌گری تأکید کرد: این بخشودگی شامل جرایم موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در ادامه با اشاره به تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی گفت: برای دوره زمستان ۱۴۰۴، ارسال اطلاعات از طریق بارگذاری فایل تا پایان روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ و ثبت موردی (آنلاین) تا پایان روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است.

فعله‌گری همچنین درباره سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: با توجه به تمدید مهلت واکنش خریداران، مودیان تا ۵ خردادماه فرصت دارند نسبت به نهایی‌سازی خلاصه عملکرد خود در کارپوشه اقدام کنند.

هشدار نسبت به پایان مهلت

وی با تأکید بر غیرقابل تمدید بودن این فرصت‌ها گفت:

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم فقط تا تاریخ ۵ خرداد معتبر است و پس از آن تمدید نخواهد شد. همچنین با توجه به احتمال ترافیک سامانه‌ها در روزهای پایانی، توصیه می‌شود مودیان اقدامات خود را به روزهای آخر موکول نکنند.